Насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых мужчин "охотится" на девушек

Что известно о ситуации

"Подписница сбросила аккаунт чуваков, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и Ксанаксом, затем снимают их без сознания, голыми. Есть видео сцен изнасилования руками. Потом выкладывают это в Instagram и в закрытые группы Telegram", - пишет Кравченко.

По ее словам, эти ребята из Ивано-Франковска. Это компания 5-7 человек, которым по 20 лет. Они переехали в Киев и тут устраивают "вечеринки". Называют всю эту забаву "Покажем вам, какие кругом шлюхи".

Кадры, которые снимают парни (скриншот)

"Имею полное ФИО, регистрацию машины - главного из них - Андрея Ярины. Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом известной как "Крутить Бинанс", сейчас занимаются рефаундом. Это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, тем самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег", - добавляет Кравченко.

Один из группы ребят, которые устраивают насильственные вечеринки (скриншот)

Она отмечает, что девушки, зафиксированные на фото и видео, пока не идентифицированы. Соответственно, никаких заявлений от пострадавших нет.

Подписчики Ярославы Кравченко советуют обращаться в правоохранительные органы, чтобы наказать преступников. Но без конкретных имен пострадавших это сложно сделать.

Кадры, которые снимают новолуния (скриншот)