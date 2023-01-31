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Насилуют и снимают на видео: в Киеве группа молодых мужчин "охотится" на девушек

Двадцатилетние молодые люди устраивают насильственные вечеринки (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В столице группа из 5-7 мужчин двадцатилетнего возраста спаивают девушек, а потом насилуют и снимают это на видео. Позже кадры насилия распространяют в социальных сетях и закрытых каналах Telegram.

Об этом сообщила общественный деятель и режиссер Ярослава Кравченко на своей странице Facebook.

Что известно о ситуации

"Подписница сбросила аккаунт чуваков, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и Ксанаксом, затем снимают их без сознания, голыми. Есть видео сцен изнасилования руками. Потом выкладывают это в Instagram и в закрытые группы Telegram", - пишет Кравченко.

По ее словам, эти ребята из Ивано-Франковска. Это компания 5-7 человек, которым по 20 лет. Они переехали в Киев и тут устраивают "вечеринки". Называют всю эту забаву "Покажем вам, какие кругом шлюхи".

Кадры, которые снимают парни (скриншот)

"Имею полное ФИО, регистрацию машины - главного из них - Андрея Ярины. Ребята заработали свои деньги на схеме с бинансом известной как "Крутить Бинанс", сейчас занимаются рефаундом. Это схема, где они заказывают дорогой товар на Амазоне и просто не оплачивают его, тем самым нарушают закон и зарабатывают большие суммы денег", - добавляет Кравченко.

Один из группы ребят, которые устраивают насильственные вечеринки (скриншот)

Она отмечает, что девушки, зафиксированные на фото и видео, пока не идентифицированы. Соответственно, никаких заявлений от пострадавших нет.

Подписчики Ярославы Кравченко советуют обращаться в правоохранительные органы, чтобы наказать преступников. Но без конкретных имен пострадавших это сложно сделать.

Кадры, которые снимают новолуния (скриншот)

Ранее мы писали, что в популярном кафе в центре Киева отравились посетители.

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