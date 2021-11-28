Густі тумани і дощі: де в Україні зіпсується погода в цей вихідний

Також наголошується, що в Київській області та в самій столиці очікуються небезпечні метеорологічні умови, й оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").

Опади пройдуть у західних та південних областях України, а на решті території країни прогнозується переважно похмура погода.

Температура повітря 28 листопада в Україні становитиме:

у центральних регіонах вдень від + 8 до +10 градусів, а вночі від +1 до +3 градусів

у західних областях вдень від +6 до +8 градусів, у темний час доби від 0 до +3 градусів;

у північних регіонах вдень від +5 до + 8 градусів, вночі від -1 до +1 градуса;

на сході України вдень від +6 до + 8 градусів, вночі від +3 до + 5 градусів;

у південних областях вдень від +11 до +13 градусів, вночі від +3 до + 5 градусів.

Карта погоди в Україні 28 листопада (фото: facebook.com/UkrHMC)