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Густі тумани і дощі: де в Україні зіпсується погода в цей вихідний

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 28 листопада, принесе дощі в деякі регіони, також очікуються густі тумани, що скоротить видимість на дорогах до 200-500 метрів. Температура повітря в цей вихідний буде відносно тепла.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Також наголошується, що в Київській області та в самій столиці очікуються небезпечні метеорологічні умови, й оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").

Опади пройдуть у західних та південних областях України, а на решті території країни прогнозується переважно похмура погода.

Температура повітря 28 листопада в Україні становитиме:

  • у центральних регіонах вдень від + 8 до +10 градусів, а вночі від +1 до +3 градусів
  • у західних областях вдень від +6 до +8 градусів, у темний час доби від 0 до +3 градусів;
  • у північних регіонах вдень від +5 до + 8 градусів, вночі від -1 до +1 градуса;
  • на сході України вдень від +6 до + 8 градусів, вночі від +3 до + 5 градусів;
  • у південних областях вдень від +11 до +13 градусів, вночі від +3 до + 5 градусів.

Карта погоди в Україні 28 листопада (фото: facebook.com/UkrHMC)

Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди в суботу без світла залишилися 126 населених пунктів у п'яти областях.

Нагадаємо також перед цим синоптики оновили прогнози на цю зиму в Україні.

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