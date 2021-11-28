Густі тумани і дощі: де в Україні зіпсується погода в цей вихідний

Погода в Україні в неділю, 28 листопада, принесе дощі в деякі регіони, також очікуються густі тумани, що скоротить видимість на дорогах до 200-500 метрів. Температура повітря в цей вихідний буде відносно тепла.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.
Також наголошується, що в Київській області та в самій столиці очікуються небезпечні метеорологічні умови, й оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").
Опади пройдуть у західних та південних областях України, а на решті території країни прогнозується переважно похмура погода.
Температура повітря 28 листопада в Україні становитиме:
Карта погоди в Україні 28 листопада (фото: facebook.com/UkrHMC)
Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди в суботу без світла залишилися 126 населених пунктів у п'яти областях.
Нагадаємо також перед цим синоптики оновили прогнози на цю зиму в Україні.