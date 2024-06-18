"Резиновые" ягоды и фрукты взбудоражили сеть. Люди обвиняют власть в отравлениях и влиянии инопланетян

На видео, которые американцы публикуют в социальных сетях, они пытаются сломать кусочек арбуза или банана и не могут, потому что фрукты как из резины. Жертвой стала даже невестка Оззи Озборна Ари, которой подсунули "резиновую" чернику.

"Что происходит? Это правительство пытается накормить нас ядовитой пищей!" - пишут "потерпевшие".

Сам Оззи Озборн пошел еще дальше и на подкасте своего сына Джека предположил, что во всем действительно виноваты пришельцы.

Однако настоящий ответ очень банален - граждане США открыли для себя мир незрелых фруктов.

Видео и сообщения американцев взбудоражили сеть и вызывали местами удивление, а местами - смех. Большинство неспелых фруктов и ягод становятся "резиновыми", если их заранее сорвать и неправильно хранить.

Вот что пишут украинцы: