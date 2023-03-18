Шишка на шее чуть не убила: во Львове врачи спасли маленькую девочку

Как обнаружили болезнь

Прошел месяц, как мама Ани заметила припухлость на шее дочери. Появилась странная шишка, которая со временем начала разрастаться.

Тогда женщина обратилась в Детскую больницу Святого Николая. Внутри образования медики обнаружили гной.

Врачи провели операцию и отпустили ребенка домой. Однако ситуация повторилась. Неделю назад Аня снова попала в больницу. Вдобавок к шишке - появилась температура, лекарства не помогали. Поэтому ребенка снова начали готовить к операции.

Врачи провели операцию девочке с тяжелой патологией (facebook.com/1tmolviv)

Уже в операционной хирурги заметили: вены и артерии в разбухшем участке на шее сплелись в шестисантиметровый клубок и пережимали друг друга. Это - редкая генетическая патология - артериовенозная мальформация.

Врачи говорят, что болезнь могла убить ребенка.

Что известно о патологии

Артериовенозная мальформация - это запутанные, расширенные кровеносные сосуды, в которых артерии перетекают непосредственно в вены. Болезнь насколько редка, что только от 0,14 до 2% людей встречаются с такой патологией.

Врачи провели операцию девочке с тяжелой патологией (facebook.com/1tmolviv)

Проявится патология может в разном возрасте.

"В случае девочки угрожала нагноениями, деформациями мягких тканей в месте образования, посинением лица, тромбообразованием, кровотечениями и нарушением жизненно важных функций организма из-за давления на близко расположенные сосуды и нервы", - говорится в сообщении.

Однако сейчас ребенку больше ничего не угрожает. Врачи устранили порок, отделив важнейшие сосуды во время вмешательства.

Девочка, у которой обнаружили тяжелую патологию (facebook.com/1tmolviv)