Гряде потужний спалах коронавіруса: туристи "атакували" пляжі Одеси (відео)

Пляж в Одесі (фото: РБК-Україна)

Відпочинок в Одесі може призвести до термінової госпіталізації з коронавірусною інфекцією

Відпочинок в Одесі у 2020 році є одним з небагатьох способів побувати на курорті в цьому році. Закриті кордони змушують українців відпочивати тільки на півдні країни, тому кількість туристів на одеських пляжах постійно зростає. При цьому багато туристів не дотримуються карантинних норм, не носять маски та не дотримуються соціальної дистанції. Лікарі-епідеміологи б'ють на сполох, через те, що це може викликати нові, більш серйозні спалахи інфекції в області.

Україна вже майже тиждень ставить антирекорди по приросту хворих COVID-19, а також знаходиться серед країн з підвищеним ризиком епідемії. В мережі опублікували відео величезних черг на пляжі та в аквапарк міста Одеси, в яких люди стоять без захисних масок, не дотримуючись вимог соціальної дистанції. Про це повідомляється в Telegram-каналі Teza, де опубліковані відповідні кадри.

Як свідчить відео, правила адаптивного карантину, які вимагають носити маску в громадських місцях і дотримувати дистанцію 1,5 метра, практично ніхто не виконує. Скрізь стоять величезні черги за квитками в аквапарк, на вхід на пляж.

"Цікаво, що буде через тиждень зі статистикою по коронавірусу?" - підписані опубліковані відео.

Карантин можуть посилити в 13 областях. На цей момент в 13 регіонах країни перевищені показники норми хворих на 100 тис. населення. Згідно зі статистикою МОЗ, мова йде про Волинську, Донецьку, Закарпатську, Київську, Луганську, Львівську, Одеську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку, Чернігівську області та місто Київ.

Головні санітарні лікарі областей представлять план посилення карантину на регіональних комісіях з НС вже найближчим часом. Там і буде прийматися рішення.

За словами глави МОЗ Степанова, це може торкнутися роботи міського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів та дитсадків.

Нагадаємо, що раніше у Києві за порушення карантину в кафе і клубах виписали сім штрафів.

Раніше ми писали, що у МОЗ пояснили, коли потрібно носити маски на пляжі.

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Автор: Киселева Анна