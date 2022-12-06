RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"ОРВИ нельзя выключить": доктор назвала основные действия при болезни ребенка

Фото: Как действовать при ОРВИ у ребенка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Когда ребенок заболевает ОРВИ родители делают все для выздоровления малышей. Это нормальное желание. Но у инфекционного процесса есть свои законы.

О том, что же делать при ОРВИ у малыша рассказала педиатр из Киева Елена Луцкая.

Как происходит ОРВИ

Медик объяснила, что кашель, температура, насморк – защитные функции организма.

"Красное горло – это просто цвет слизистой. Не более. Не нужно что-либо сделать, чтобы сделать его другим", - объяснила Елена.

Чтобы избавиться от инфекции организм работает по полной. Слизь в дыхательных путях изгоняет микробов, иммунная система производит специальные вещества, которые повышают температуру. К счастью, болезнь потом заканчивается.

Луцкая уточнила, что если нет тревожных симптомов и врач осмотрел малыша и нет тяжелых процессов, можно ждать.

Как облегчать симптомы:

  • Прохладный влажный воздух окружающей среды,
  • много питья,
  • увлажнение носа,
  • старшим деткам можно мед, леденцы для облегчения кашля,
  • при отдельных ситуациях вмешательство может отличаться. Но оно облегчит симптомы, но не остановит их.

"Нет кнопки выключить ОРВИ. Поэтому работаем с тревогой. Учим не бояться симптомов и уметь разглядеть тревожные", - резюмировала врач.

Как мы ранее писали, врач назвала действенные способы, как лечить ОРВИ не за все деньги мира.

Также мы сообщали, как не нужно лечить ОРВИ и какие методы вредят людям.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитиналікарі