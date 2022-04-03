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Грузинські добровольці в Гостомелі біля розбомбленої "Мрії" спалили російській триколор

Колаж РБК-Україна: Грузинські добровольці спалили російський прапор у Гостомелі
Автор: Світлана Мащенко

Грузинські добровольці спалили російський прапор у звільненому Гостомелі Київської області. Зробили вони це під вигуки "Слава Україні" на тлі розбомбленої Мрії Ан-225.

Дивіться відео в матеріалі Styler, як це було.

Цікаво, що триколор навіть не вдалося нормально підпалити з першого разу. Ганчірка виявилася тоненькою, її легко порвали, а потім на землі вже підпалили кількома запальничками.

У мережі пишуть, що "таке гів*о - ця ганчірка навіть нормально не горить".

Зазначимо, що 2 квітня стало відомо, що всю Київську область було звільнено від окупантів. В окремих районах ввели подовжену комендантську годину до ранку 5 квітня. Це необхідно, аби зачистити місто від ймовірних вибухонебезпечних пристроїв, залишених ворогом.

Раніше ми писали, як грузини зачищають Місто-герой Ірпінь від окупантів.

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