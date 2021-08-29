Груші можуть викликати гострий біль і проблеми зі здоров'ям: коли і кому їх їсти категорично не можна

Груші категорично не можна вживати на голодний шлунок і не варто їх включати в раціон до сніданку. Річ у тому, що в грушах є дубильні речовини, які можуть сильно нашкодити шлунку. Якщо він порожній, то ці дубильні речовини швидко всмоктуються в кров і можуть підвищити ризик утворення тромбів.

Крім того, груба клітковина груш може сильно дратувати слизову шлунка. Також груші можуть викликати непрохідність шлунка, і для травлення цей фрукт вважається важким продуктом.

Кому категорично не можна їсти груші

Людям, з діагностованими патологіями печінки

Людям з проблемами органів шлунково-кишкового тракту

Людям з гастритом і виразкою шлунка

Крім того, медики попереджають про те, що груші не можна вживати відразу після основного прийому їжі. Потрібно витримати хоча б 30-40 хвилин.

Не можна груші їсти й на ніч, оскільки вони можуть принести шкоду аналогічний, якби ви вживали їх на голодний шлунок. Найоптимальніше - їсти груші через годину після обіду.

З обережністю потрібно вживати груші в сильну спеку, бо організм може втратити калій, магній і кальцій. Груші мають сечогінний ефект і надлишок рідини буде виведений з організму разом з важливими мінералами.

Груші категорично не можна запивати будь-якою рідиною, тому, що це може викликати подразнення шлунка. А в комбінації з м'ясом і овочами Груші можуть викликати запор.

Ще груші не можна комбінувати з картоплею, рисом, яйцями, макаронами та шоколадом. Не варто додавати груші в страви, де є ягоди та банани. Після вживання м'яса постарайтеся зробити перерву до прийому груш хоча б годину.

Кому варто утриматися від груш?

Маленьким дітям

Літнім людям

Вагітним жінкам

З особливою обережністю варто вживати груші діабетикам, через те, що в цих плодах багато фруктози, яка може привести до підвищення рівня цукру в крові.