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Груші можуть викликати гострий біль і проблеми зі здоров'ям: коли і кому їх їсти категорично не можна

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Неділя 29 серпня 2021 19:08
Груші можуть викликати гострий біль і проблеми зі здоров'ям: коли і кому їх їсти категорично не можна Фото: Груші можуть викликати проблеми зі шлунком (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Груші вважаються корисними фруктами, в яких міститься багато вітамінів і корисних речовин. Однак грушу категорично не можна їсти на голодний шлунок і у неї є ряд категоричних протипоказань.

Кому і коли не варто вживати груші в їжу – читайте в нашому матеріалі нижче.

Груші категорично не можна вживати на голодний шлунок і не варто їх включати в раціон до сніданку. Річ у тому, що в грушах є дубильні речовини, які можуть сильно нашкодити шлунку. Якщо він порожній, то ці дубильні речовини швидко всмоктуються в кров і можуть підвищити ризик утворення тромбів.

Крім того, груба клітковина груш може сильно дратувати слизову шлунка. Також груші можуть викликати непрохідність шлунка, і для травлення цей фрукт вважається важким продуктом.

Кому категорично не можна їсти груші

  • Людям, з діагностованими патологіями печінки
  • Людям з проблемами органів шлунково-кишкового тракту
  • Людям з гастритом і виразкою шлунка

Крім того, медики попереджають про те, що груші не можна вживати відразу після основного прийому їжі. Потрібно витримати хоча б 30-40 хвилин.

Не можна груші їсти й на ніч, оскільки вони можуть принести шкоду аналогічний, якби ви вживали їх на голодний шлунок. Найоптимальніше - їсти груші через годину після обіду.

З обережністю потрібно вживати груші в сильну спеку, бо організм може втратити калій, магній і кальцій. Груші мають сечогінний ефект і надлишок рідини буде виведений з організму разом з важливими мінералами.

Груші категорично не можна запивати будь-якою рідиною, тому, що це може викликати подразнення шлунка. А в комбінації з м'ясом і овочами Груші можуть викликати запор.

Ще груші не можна комбінувати з картоплею, рисом, яйцями, макаронами та шоколадом. Не варто додавати груші в страви, де є ягоди та банани. Після вживання м'яса постарайтеся зробити перерву до прийому груш хоча б годину.

Кому варто утриматися від груш?

  • Маленьким дітям
  • Літнім людям
  • Вагітним жінкам

З особливою обережністю варто вживати груші діабетикам, через те, що в цих плодах багато фруктози, яка може привести до підвищення рівня цукру в крові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який хліб найнебезпечніший для здоров'я.

А також розповідали про те, які продукти категорично не можна поєднувати в одній тарілці.

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