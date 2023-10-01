Группа крови и здоровье. Врач назвал болезни, которые могут угрожать людям

Группа крови может многое рассказать о человеке - от его черт характера до состояния здоровья. Ученые утверждают, что есть связь между группой крови и предрасположенностью к определенным болезням.
Какие заболевания могут угрожать человеку в зависимости от его группы крови, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на обзор доктора медицинских наук Махаммада Джубера на WebMD.
Самые лучшие новости для обладателей группы О. Исследования показывают, что риск развития ишемической болезни сердца у обладателей этой группы, как правило, ниже. Возможно это связано с тем, что у других типов более высокий уровень холестерина и большее количество белка, связанного со свертыванием крови.
Группы крови А, АВ и В подвергаются большему риску, чем группа О. Люди с группой А чаще заболевают раком желудка. И по словам ученых, это может быть связано с тем, что у людей с группой А чаще встречается инфекция H.pylori, которая обитает в желудке и вызывает воспаление и язвы.
Небольшое исследование показало, что проблемы с памятью чаще всего имеют обладатели группы АВ.
Риск этого рака выше у людей с группами А, АВ или В. Молекулы в эритроцитах групп А и В помогают определенным бактериям расти в кишечнике. А это в разы повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.
При стрессе значительно повышается уровень гормона кортизола в организме. И именно этого гормона стресса больше всего у людей с группой крови А. Им значительно труднее справляться со стрессовыми ситуациями.
Кровь людей с группой О может помочь предотвратить заражение малярией. Обычно заражение происходит после укуса зараженного комара, но паразиту труднее прикрепиться к клеткам крови группы О.
Пептические язвы - это болезненные образования, которые возникают на слизистой оболочке желудка или на верхних отделах кишечника. И как утверждают ученые, более расположены к язвам обладатели группы крови О.
Венозная тромбоэмболия - это когда кровь сворачивается в глубоких венах, например, в ногах. Эти сгустки могут перемещаться по организму и вызывать опасные состояния. Согласно исследованиям, риск иметь проблемы с тромбами значительно выше у людей с группами А, В или АВ.
Значительно выше шансы прожить долго у людей с группой О. Вполне возможно именно потому, что люди с этой группой значительно меньше подвержены заболеваниям сердца, кровеносных сосудов и всей сердечно-сосудистой системы.
Группа крови не может подсказать, сможете ли вы забеременеть, увы. Но и в этой сфере она может сыграть свою роль. В одном из исследований женщины с низким количеством здоровых яйцеклеток с большей вероятностью имели кровь первой группы, чем любой другой. Пока ученые пытаются выяснить, почему.
Диабет 2 типа чаще всего возникает у людей с группами крови А и В. И в этом случае эксперты будут проводить дополнительные исследования, чтобы выяснить причину.
Самый высокий риск инсульта у обладателей группы АВ. Врачи полагают, что это связано с тем, что у людей с этой группой есть предрасположенность к сгусткам крови и тромбам.
Все группы крови делятся на 4 основные группы: О, А, В и АВ. А также на два резуса: положительный и отрицательный.
Группа крови А - наличие антигена А в эритроцитах и антител анти-В в плазме.
Группа крови B - наличие антигена B в эритроцитах и антител анти-А в плазме.
Группа крови AB - наличие антигена A и B на эритроцитах и отсутствие антител.
Группа крови O - отсутствие антигена А и В в эритроцитах и наличие антител анти-А и анти-В в плазме.
Группы крови также обозначают римскими цифрами:
О - I
A - II
B - III
AB - IV
Кстати, ранее мы рассказывали интересные факты о группах крови, которые стоит знать каждому.
А также мы писали о том, какой пульс считается нормой в зависимости от возраста и пола.