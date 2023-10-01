Группа крови и здоровье. Врач назвал болезни, которые могут угрожать людям

Болезни сердца

Самые лучшие новости для обладателей группы О. Исследования показывают, что риск развития ишемической болезни сердца у обладателей этой группы, как правило, ниже. Возможно это связано с тем, что у других типов более высокий уровень холестерина и большее количество белка, связанного со свертыванием крови.

Рак желудка

Группы крови А, АВ и В подвергаются большему риску, чем группа О. Люди с группой А чаще заболевают раком желудка. И по словам ученых, это может быть связано с тем, что у людей с группой А чаще встречается инфекция H.pylori, которая обитает в желудке и вызывает воспаление и язвы.

Память

Небольшое исследование показало, что проблемы с памятью чаще всего имеют обладатели группы АВ.

Рак поджелудочной

Риск этого рака выше у людей с группами А, АВ или В. Молекулы в эритроцитах групп А и В помогают определенным бактериям расти в кишечнике. А это в разы повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

Стресс

При стрессе значительно повышается уровень гормона кортизола в организме. И именно этого гормона стресса больше всего у людей с группой крови А. Им значительно труднее справляться со стрессовыми ситуациями.

Малярия

Кровь людей с группой О может помочь предотвратить заражение малярией. Обычно заражение происходит после укуса зараженного комара, но паразиту труднее прикрепиться к клеткам крови группы О.

Язвы

Пептические язвы - это болезненные образования, которые возникают на слизистой оболочке желудка или на верхних отделах кишечника. И как утверждают ученые, более расположены к язвам обладатели группы крови О.

Проблема с тромбами

Венозная тромбоэмболия - это когда кровь сворачивается в глубоких венах, например, в ногах. Эти сгустки могут перемещаться по организму и вызывать опасные состояния. Согласно исследованиям, риск иметь проблемы с тромбами значительно выше у людей с группами А, В или АВ.

Продолжительность жизни

Значительно выше шансы прожить долго у людей с группой О. Вполне возможно именно потому, что люди с этой группой значительно меньше подвержены заболеваниям сердца, кровеносных сосудов и всей сердечно-сосудистой системы.

Фертильность

Группа крови не может подсказать, сможете ли вы забеременеть, увы. Но и в этой сфере она может сыграть свою роль. В одном из исследований женщины с низким количеством здоровых яйцеклеток с большей вероятностью имели кровь первой группы, чем любой другой. Пока ученые пытаются выяснить, почему.

Диабет

Диабет 2 типа чаще всего возникает у людей с группами крови А и В. И в этом случае эксперты будут проводить дополнительные исследования, чтобы выяснить причину.

Инсульт

Самый высокий риск инсульта у обладателей группы АВ. Врачи полагают, что это связано с тем, что у людей с этой группой есть предрасположенность к сгусткам крови и тромбам.

Что надо знать о группах крови

Все группы крови делятся на 4 основные группы: О, А, В и АВ. А также на два резуса: положительный и отрицательный.

Группа крови А - наличие антигена А в эритроцитах и ​​антител анти-В в плазме.

Группа крови B - наличие антигена B в эритроцитах и ​​антител анти-А в плазме.

Группа крови AB - наличие антигена A и B на эритроцитах и ​​отсутствие антител.

Группа крови O - отсутствие антигена А и В в эритроцитах и ​​наличие антител анти-А и анти-В в плазме.

Группы крови также обозначают римскими цифрами:

О - I

A - II

B - III

AB - IV