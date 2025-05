Грудь, нос и не только: 6 звезд, которые сделали пластику и гордятся результатом

Карди Би

Еще до начала своей карьеры Карди поняла: без привлекательного бюста пробиться в мир шоу-бизнеса будет непросто. Она сделала операцию по увеличению груди и совсем об этом не жалеет. В 2023 году в интервью для VladTV она призналась, что импланты стали шагом к большому экрану. А в Instagram Карди опубликовала искреннее заявление.

Карди Би (фото: instagram.com/iamcardib)

"Я искренне влюбилась в свою новую грудь. Это моя первая дорогая инвестиция", - поделилась звезда.

Игги Азалия

Игги никогда не скрывала, что увеличила грудь. В одном из интервью для издания E! она объяснила, что лучше скажет правду сама, чем позволит желтой прессе придумывать что угодно. А в 2016 году артистка даже публично поздравила своего пластического хирурга с днем рождения.

Игги Азалия (фото: instagram.com/thenewclassic)

"Очевидно, что мы с тобой близки, потому что я обязана тебе своим красивым носом и роскошной грудью. Ты замечательный мужчина, потому что поддерживаешь идею того, что женщины могут менять собственное тело без осуждения (в отличие от многих других мужчин)", - написала певица.

Лиза Кудроу

Звезда "Друзей", которая запомнилась зрителям в роли Фиби, также решилась на пластику. Лиза сделала ринопластику еще в юности, и до сих пор считает это чрезвычайно важным решением.

Лиза Кудроу (фото: instagram.com/lisakudrow)

"Это было настоящее спасение в моей жизни", - признавалась актриса.

Келли Роуленд

Экс-участница группы Destiny's Child в 2008 году рассказала журналу People, что после того, как изменила размер груди с А на В с помощью имплантов, чувствует себя уверенной и счастливой. А в своей книге "Whoa, Baby", вышедшей в 2017-м, Келли намекнула, что после грудного вскармливания думает о еще одной операции.

Келли Роуленд (фото: instagram.com/kellyrowland)

"Я очень счастлива. И чувствую себя идеальной", - отметила певица.

Тайра Бэнкс

Супермодель не скрывает, что сделала ринопластику из-за проблем с носовой перегородкой. Она объяснила журналу People, что операция была необходимой, но также добавила свое мнение о женщинах, которые прибегают к хирургии.

Тайра Бэнкс (фото: instagram.com/tyrabanks)

"Я не понимаю женщин, которые имеют естественную красоту, но осуждают тех, кто к ней стремится с помощью пластики. Я действительно сделала нос и открыто об этом заявляю", - подчеркнула Тайра.

Бетти Уайт

В книге If You Ask Me (шестое издание) легендарная актриса вспомнила, как в 1976 году сделала подтяжку век. Тогда она себя немного критиковала за это, но впоследствии поняла, что не пожалела.

Бетти Уайт (фото: instagram.com/bettymwhite)

"Нехорошо обманывать матушку-природу, но я все же сделала подтяжку век. И теперь рада, что сделала это еще в молодости", - написала Бетти.