Грози не вщухають: в яких областях опади пройдуть стороною

Погода в Україні в неділю, 12 травня, принесе опади практично на всій території країни, за винятком Харківської та Луганської областей. Також прогнозується мінлива хмарність. Про це йдеться в повідомленні синоптиків на сайті Gismeteo.ua.

Разом із короткочасними дощами місцями очікуються грози.

Температура повітря підвищиться. На Заході вдень потеплішає до +18... +22 градусів, в темний час доби очікується від +6 до +9 градусів.

Жителям північних областей стовпчики термометрів покажуть в денний час від +18 до +21 градуса, вночі прогнозується близько +7...+12 градусів.

У південних регіонах температура повітря становитиме вдень від +17 до +21 градуса, після заходу сонця очікується від +9 до +11 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У східних областях також буде тепло - синоптики говорять про температуру повітря до +23 градусів, а вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче показника у +10 градусів.

У столиці в неділю очікується хмарна з проясненнями погода, хіба що ввечері доречно тримати під рукою парасолі - висока ймовірність короткочасного дощу.

У Києві температура повітря 12 травня прогнозується в межах +9...+18 градусів протягом доби.

Також синоптики попереджають киян про геомагнітну бурю в першій половині дня. Втім, вона очікується не сильна.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Наталка Діденко розповіла, що у найближчі дні в Україні триватимуть дощі, а в деяких регіонах вони супроводжуватимуться грозами.

Додамо, що потужні магнітні коливання в Україні, які почалися 11 травня, триватимуть по 17-те число.