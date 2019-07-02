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Грози, зливи та шквальний вітер: які області постраждають від негоди

STYLERЖиття    02.07.2019 - 06:54
Грози, зливи та шквальний вітер: які області постраждають від негоди
Погода в Україні 2 липня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на початку липня буде ненастною

Погода в Україні у вівторок, 2 липня, принесе грози, зливи і сильний поривчастий вітер на більшу частину країни. Особливо від стихії постраждає кілька областей. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на тиждень, в якому розповіла, чи варто українцям чекати теплих липневих днів на початку місяця.

Так, сьогодні особливо не пощастить мешканцям Заходу України, де очікуються дощі і грози, а також сильний вітер. А в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні зливи. Температура в регіоні буде найнижчою по країні - від +24 до +28 градусів (крім Закарпатської області, де повітря прогріється до +29... +31 вище нуля).

Дощі з грозами і пориви вітру також очікуються на Півночі, в Центрі та на Сході країни. Сухо буде лише в південних областях та в Криму.

Грози, зливи та шквальний вітер: які області постраждають від негоди

Погода в Україні 2 липня (колаж: РБК-Україна)

Температура буде змінюватись в залежності від близькості до південного сходу - чим ближче, тим спекотніше.

На Півночі сьогодні вдень +26... +29 градусів в центрі +29... +34, а в Дніпропетровській області спека до +36 за Цельсієм.

У східних областях від +32 до +34 градусів, а на Півдні - від +33 до +38 градусів. У Криму показники термометрів будуть варіюватися в межах +31... +33 градуси.

У Києві у вівторок очікуються дощі з грозами, повітря прогріється до більш менш комфортних +27... +29 градусів.

Грози, зливи та шквальний вітер: які області постраждають від негоди

Погода в Україні 2 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

Також ми писали про те, що Закарпаття постраждало від урагану зі шквалистим вітром, зливою та градом. В кількох районах вітер наламав дерев, а крижини розміром з перепелине яйце пошкодили автомобілі.

До речі, Чорнобильську зону відчуження показали на панорамному знімку. Приголомшливе світіння горизонту в період сутінок викликало захоплення і ряд питань.

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