Грози з градом і шквальний вітер: деякі області України накриє негодою

Погода в Україні в четвер, 30 червня, буде контрастною - в західних регіонах очікується сонячна і вельми спекотна, хмарна і трохи "прохолодніша" в східних областях, тоді як на решті частини території країни вірогідні грозові дощі, місцями з градом і шквальним вітром.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру, а також на сайті Meteoprog.
За істотні опади "відповідає" діяльність атмосферних фронтів через різницю температур в різних частинах країни до 10 градусів.
Також синоптики попереджають про переважання надзвичайного рівня пожежної небезпеки в останній день червня в західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях.
Короткочасні дощі з грозами очікуються в північних, центральних, південних і Харківській областях, при цьому в окремих районах буде град і шквали до 20 метрів на секунду
У Вінницькій області похмуро і з опадами, температура повітря вдень +29... +32 градусів.
У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях хмарно з проясненнями, пройде дощ, температура повітря вдень +26... +29 градусів.
У Полтавській області теж опади, температура повітря вдень +24... +27 градусів.
У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без дощів, температура повітря вдень +32... +35 градусів.
У Волинській та Рівненській областях хмарно з проясненнями, буде сухо, температура повітря вдень +29... +33 градусів.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, без дощів, температура повітря вдень +30... +32 градусів.
На Закарпатті невелика хмарність, сухо, температура повітря вдень +35... +38 градусів.
У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, вірогідні дощі, температура повітря вдень +26... +29 градусів.
У Чернігівській та Сумській областях хмарно, очікується дощ, температура повітря вдень +23... +27 градусів.
У Харківській області дощитиме і похмуро, температура повітря вдень +23... +26 градусів.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень +25... +28 градусів.
В Одеській області мінлива хмарність, дощ з грозою, температура повітря вдень +29... +32 градусів.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, очікуються дощі, температура повітря вдень +28... +31 градусів.
У Запорізькій області та в Криму хмарно, будуть опади, температура повітря вдень +26... +29 градусів.
Раніше ми публікували відео і фото сильної грози в Києві 29 червня, в результаті якої були затоплені деякі вулиці з авто, вітер повалив дерева.
Нагадаємо також, перед цим рятувальники ДСНС дали важливі рекомендації, як поводитися в грозу.