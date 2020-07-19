Грози будуть накривати всю країну: синоптики змінили прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчий тиждень очікується сприятлива не скрізь

Погода в Україні найближчий тиждень буде досить мінливою. Очікуються різкі перепади температур, грози, зливи та місцями град, а також шквальний вітер.

У понеділок, 20 липня, на сході буде сухо, грози пройдуть тільки в Дніпрі. Вночі +15 +17 градусів, вдень від +26 до +29 градусів. Південні області накриє сильними грозами та високими температурами. Вночі +17 +19 градусів, вдень від +29 до +32 градусів. Західні області накриє грозами, зливами, можливий град. Вночі +13 +15 градусів, вдень всього +22 +25 градусів. У центральній частині грози очікується у Кропивницькому, в інших областях сухо. Вночі +14 +16 градусів, вдень +26 +28 градусів.

У Києві 20 липня опади не прогнозуються, невелика хмарність. Вночі +15 +17 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 21 липня

У вівторок, 21 липня, накриють грози тільки західні та північні області країни. Температура повітря на півночі вдень очікується до +27 градусів. У західних областях вночі +13 +15 градусів, вдень +22 +25 градусів. В центральній частині країни та на сході буде сухо, невелика хмарність. Короткочасний дощ можливий лише в Дніпрі. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень від +26 до +29 градусів. На півдні буде сухо і спекотно. Вночі +17 +19 градусів, вдень від +29 до +32 градусів.

У Києві 21 липня пройде гроза. Вночі +15 +17 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 22 липня

У середу, 22 липня, грозові дощі та зливи очікуються в західній частині країни, крім Волині, на півночі, а також зачепить Сумську область. На решті території країни буде сухо. Температура повітря на заході та півночі країни знизиться в нічні години до +11 +13 градусів, у денні до +20 +22 градуси. В інших областях вночі від +13 до +17 градусів, вдень від +26 до +30 градусів, у південних областях до +32 градусів.

У Києві 22 липня можлива сильна гроза і злива. Вночі +15 +17 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 22 липня

У четвер, 23 липня, грози знову захоплять західні, північні та частину південних областей. Сухо буде на Волині, в центрі країни, на сході, а також у Херсонській та Миколаївській областях. На заході та півночі температура повітря знизиться вночі до +10 градусів, вдень прогріється до +20 +22 градусів. На сході та в центрі температура повітря знизиться вночі до +14 +16 градусів, вдень до +23 +26 градусів. На півдні вночі +17 +19 градусів, вдень від +26 до +29 градусів.

У Києві 23 липня синоптики прогнозують грозу, можливий дощ. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 23 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики оновили прогноз погоди на серпень в Україні.

А також розповідали про те, що метеорологи здивували прогнозом погоди на осінь в Україні.