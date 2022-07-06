Грозові зливи зі швалами витіснять спеку: де в Україні буде небезпечна погода

Де 7 липня буде небезпечна погода

У четвер в деяких областях пройдуть грозові дощі і прогнозується шквальний вітер. Зважаючи на небезпечні метеорологічні явища синоптики оголошують I рівень небезпеки ("жовтий").

Так, зазначають в Укргідрометцентрі, опади у вигляді грози накриє західні, північні, більшість центральних областей, а також місцями в Одеській та Миколаївській області.

Крім того, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей буде град і шквали 15-20 метрів на секунду.

Карта погоди в Україні 7 липня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря 7 липня та опади

За даними синоптика Наталки Діденко, 7 липня спека відступить із західних, північних та частини центральних областей - стовпчики термометрів показуватимуть у денний час близько +22... +28 градусів.

А ось в східних, південних регіонах і в Дніпропетровській області термометри поки ще будуть на високих значеннях: близько +30... +35 градусів.

Що стосується опадів, то вони будуть нерівномірними. Крім того, температурні контрасти в зоні атмосферного фронту "значні - від +16 до +34 градусів", зважаючи на це фахівець попереджає про ймовірність при грозах сильних злив, граду і поривів вітру до шквального.

У Києві 7 липня очікується комфортна температура повітря, і на Івана Купала спека ослабне до +24 градусів.

У столиці прогнозується дощ з грозою в найближчу ніч і в четвер вранці, а ось вдень ймовірність злив менше.

Коли відчутно посвіжішає

За словами синоптика, спад спеки настане наприкінці цього тижня - на початку наступного.

"Надалі температурний фон у багатьох областях України передбачається милосердним, комфортним, на Півдні та Сході послаблення спеки можливе з 10-11 липня", - розповіла Діденко.

Але спека не піде на довго, додала фахівець, і спекотні дні / періоди ще до нас ще будуть повертатися цього літа.