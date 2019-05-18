ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гроза і спека: синоптики шокували прогнозом погоди (фото)

STYLERЖиття    18.05.2019 - 07:15
Гроза і спека: синоптики шокували прогнозом погоди (фото)
Погода в Україні (колаж: РБК-України)

Погода в Україні на вихідних буде контрастною

Погода в Україні на вихідних принесе дощі і грози на деяку частину України, однак в більшості областей буде доволі сухо і спекотно. Про це повідомляють синоптики Українскього гідрометцентру. 

Так, погодні умови на вихідних будуть несприятливими для мешканців західних областей, Вінниччини та Одещини, у решту ж регіонів прийде справжня літня спека.

Вітер буде помірним - від 5 до 10 метрів за секунду.

В суботу, 18 травня, температура повітря в дощових областях складе від +22 до +26 градусів. На решті територій - від +22 до +29, при цьому найспекотніше буде на Півдні.

Гроза і спека: синоптики шокували прогнозом погоди (фото)

Погода в Україні 18 травня (фото: meteo.gov.ua)

В неділю, 19 травня, без особливих змін: Заходу - дощі й грози, решті українців - літня спека й засуха. 

Хіба що температура повітря загалом знизиться на 1-2 градусів, а хмари із Заходу доберуться до Київщини, Центру та Південного Сходу, однак поки що без дощів. 

Гроза і спека: синоптики шокували прогнозом погоди (фото)

Погода в Україні 19 травня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області місцеві жителі зафіксували на фото і відео крупний град, що випав у Новоград-Волинському і торнадо, який пройшовся відразу по декількох селах і завдав шкоди багатьом домогосподарствам.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні у травні. Вони попередили, коли українцям варто очікувати погіршення погодних умов.

До слова, народний синоптик Леонід Горбань повідомив про те, якою погода буде цим літом в Україні.

До Києва прийшло метеорологічне літо В Україні на вихідних потеплішає до +32
Новини України Погода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся