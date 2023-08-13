В денежной компенсации после смерти военного могут отказать. Юрист назвал причины

В чем основная причина задержки выплат?

Основная проблема по задержке единовременной выплаты от государства - это сбор документов. Проблема состоит в том, что большинство необходимых документов выдает военная часть, где служил погибший военный.

Военные части в подавляющем большинстве тоже являются боевыми подразделениями. Обычно эта процедура проходит так, что лицо, имеющее право на денежную помощь, обращается в военкомат, затем военкомат делает запрос в воинскую часть или человек сам обращается в воинскую часть через Укрпочту.

Пока эти документы поступят в часть, проходит определенное время. Затем начинается этап ожидания. Он может быть достаточно длительным из-за вероятности того, что не один человек делает подобный запрос, поэтому еще увеличивает объем работы. Также у воинских частей есть другие задачи, начиная от отпусков военным, заканчивая выплатами денежного довольствия.

Основная проблема при оформлении выплат - документы. Часто это субъективный фактор. В воинской части работа построена по-своему, но не все командиры порядочные, есть такие, что пытаются затянуть этот процесс. Одна часть может отвечать условно за 2 недели, другая - за 2 месяца.

Какие наиболее частые причины отказа в выплатах?

Обычно отказ есть в двух случаях. Первый - отсутствие каких-то из необходимых документов. Второй - связан с тем, что по мнению военкомата или комиссии Минобороны, занимающейся рассмотрением заявлений, человек не имеет права на компенсацию.

Это обычно происходит в том случае, когда женщина и мужчина проживали вместе без зарегистрированного брака. В таком случае нужно доказывать через суд, что эти люди были семьей, хотя официально брак не регистрировали.

Какие документы необходимо собрать, чтобы точно получить компенсацию?

Для оформления компенсации нужно собрать пакет документов. Часть документов выдает воинская часть, где служил погибший (выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части, документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного, постановление военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи смерти). Другие могут выдаваться также и ТЦК и СП (выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего).

Запрашивать необходимые документы можно самостоятельно. Также помочь в сборе документов может доверенное лицо (по нотариальному поручению) или адвокат.

Собрав необходимые документы, следует обратиться в ТЦК и СП, где состоял на учете погибший военный, и подать заявление на выплату помощи. Заявление составляется в любой форме. В "шапке" указываются данные получателя пособия (идентификационный код, адрес проживания, контактный телефон).

В основной части заявления указываются:

данные погибшего военного (фамилия имя отчество, дата рождения, воинское звание, должность, подразделение воинская часть)

где и когда погиб

родственная связь заявителя и военнослужащего

просьба произвести выплату денежной компенсации

К заявлению следует добавить копии собранных документов.

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