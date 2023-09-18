Денежная компенсация после смерти военного. Юрист дал исчерпывающий ответ о том, кто имеет на нее право

Уже более полутора лет в Украине длится полномасштабная война. Тысячи жизней наших граждан были положены за свободу нашей страны. Семьи погибших воинов переживают самые сложные времена принятия и примирения с утратой. В наших силах сделать все необходимое для облегчения их жизни и обеспечения базовых потребностей.
О том, кто из родственников имеют право на получение денежной помощи после смерти военного, рассказал для Styler РБК-Украина юрист адвокатского объединения "Юридическая компания АРЭС" и консультант благотворительного фонда "Мы рядом" Евгений Промский.
Начнем с определения понятия "погибший военнослужащий". Таким мы можем считать лицо, которое должно иметь статус военнослужащего:
Также важно отметить, что на выплату единовременного пособия могут рассчитывать семьи военнослужащих, умерших не позднее чем через год после получения ранения (контузии/ травмы/ увечья).
Теперь разберемся с тем, кого можно считать семьей погибшего в таком случае. Такими признаются:
Кого определяют как иждивенца?
Это члены семьи умершего, находившиеся на его иждивении, или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Но на самом деле в реальной жизни для того, чтобы установить пребывание лица на иждивении, необходимо предоставить суду доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Например:
Сейчас бывает очень много случаев, когда у погибшего не было никаких родственников, кроме братьев и сестер. Что делать в этом случае? И как получить помощь?
Да, возможны случаи установления права на единовременную денежную помощь в судебном порядке. Например, в практике бывают ситуации, когда братья и сестры погибших военнослужащих могут получить компенсацию при условии, что они не состоят в браке и, например, нуждаются в средствах для лечения.
Также встречаются случаи отказа родственников от получения единовременного пособия. В таком случае ее доли распределяются между лицами, имеющими право на единовременную денежную помощь.
Бывают и ситуации, когда после назначения и выплаты денежной помощи в полном размере за ее получением обращаются другие члены семьи, которые также имеют на нее право. В таком случае вопрос ее перераспределения решается двумя способами: взаимным согласием или в судебном порядке.
Отдельная единовременная денежная помощь семьям и родителям военнослужащих выделяется на проведение захоронения.
В таком случае компенсируются все материальные затраты на ритуальные услуги и строительство надгробий. Размер такой выплаты составляет пять прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека.
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Напомним, ранее мы писали о том, как военные могут оформить пенсию по инвалидности.
А также рассказывали о том, какую компенсацию могут получить семьи погибших военных.