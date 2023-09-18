Денежная компенсация после смерти военного. Юрист дал исчерпывающий ответ о том, кто имеет на нее право

Статус погибшего военнослужащего

Начнем с определения понятия "погибший военнослужащий". Таким мы можем считать лицо, которое должно иметь статус военнослужащего:

Вооруженных сил

Службы безопасности

Службы внешней разведки

Главного управления разведки Министерства обороны

Национальная гвардия

Государственной пограничной службы

Управление государственной охраны

Государственной службы специальной связи и защиты информации

Государственной специальной службы транспорта

Лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро

Также важно отметить, что на выплату единовременного пособия могут рассчитывать семьи военнослужащих, умерших не позднее чем через год после получения ранения (контузии/ травмы/ увечья).

Кто из родственников имеет право на компенсацию

Теперь разберемся с тем, кого можно считать семьей погибшего в таком случае. Такими признаются:

родители погибшего

один из супругов (важно, чтобы этот человек не заключил новый брак после смерти военнослужащего)

дети, не достигшие совершеннолетия

иждивенцы умершего

Кого определяют как иждивенца?

Это члены семьи умершего, находившиеся на его иждивении, или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Но на самом деле в реальной жизни для того, чтобы установить пребывание лица на иждивении, необходимо предоставить суду доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Например:

отсутствуют или низкие собственные доходы

финансовая помощь содержателя

объяснение свидетелей

Определенные нюансы с семьями военнослужащих

Сейчас бывает очень много случаев, когда у погибшего не было никаких родственников, кроме братьев и сестер. Что делать в этом случае? И как получить помощь?

Да, возможны случаи установления права на единовременную денежную помощь в судебном порядке. Например, в практике бывают ситуации, когда братья и сестры погибших военнослужащих могут получить компенсацию при условии, что они не состоят в браке и, например, нуждаются в средствах для лечения.

Также встречаются случаи отказа родственников от получения единовременного пособия. В таком случае ее доли распределяются между лицами, имеющими право на единовременную денежную помощь.

Бывают и ситуации, когда после назначения и выплаты денежной помощи в полном размере за ее получением обращаются другие члены семьи, которые также имеют на нее право. В таком случае вопрос ее перераспределения решается двумя способами: взаимным согласием или в судебном порядке.

Пособие на похороны

Отдельная единовременная денежная помощь семьям и родителям военнослужащих выделяется на проведение захоронения.

В таком случае компенсируются все материальные затраты на ритуальные услуги и строительство надгробий. Размер такой выплаты составляет пять прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека.

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