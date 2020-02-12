Грип в Україні: як уберегти свій організм під час епідемії

Грип в Україні вже перевищив епідпоріг і в міністерстві охорони здоров'я зафіксували стрімке зростання захворюваності. Станом на 11 лютого епідемічний поріг в Україні перевищено на 55,6%. За другий тиждень лютого в Україні зафіксували понад 260 тисяч хворих, більш ніж половина – це діти та підлітки до 17 років. Майже 100 тисяч осіб було госпіталізовано з початку зими, і страшні наслідки забрали життя вже 20 осіб.

Єдиний захист від грипу, який є в Україні – це вакцинація. Після щеплення організму знадобиться 14 днів, щоб виробити антитіла. Крім того, Центр громадського здоров'я нагадує про рекомендації щодо профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань.

Віруси не люблять свіже повітря і швидко на ньому гинуть, тому частіше провітрюйте приміщення і робіть вологе прибирання.

Уникайте контакту з хворими особами, тримайте дистанцію не менше 1 м від людини з ознаками захворювання.

Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно висипайтеся.

Частіше мийте руки з милом, особливо після контакту з поручнями, дверними ручками, предметами загального користування: якщо ви не можете помити руки, використовуйте антисептики на основі спирту.

Вдягайтеся відповідно до погоди та тримайте ноги в теплі – пам'ятайте, що, перегрів також небезпечний, як і переохолодження.

Найкраща профілактика грипу – це щорічна вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, це безпечно і надійно. Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси запобігання смертельних наслідків хвороби.

Грип в Україні 2020