Грип в Україні: медики назвали найбільш небезпечний симптом

Грип в Україні продовжує наступати та в багатьох областях країни масово закриваються школи на карантин. З початку сезону в Україні захворіло понад 2,5 мільйона осіб, і померло 13 осіб, включаючи маленьку дитину. Медики прогнозують пік захворюваності наприкінці січня – в першій декаді лютого, хоча частина областей вже перевищила епідпоріг на 1,5-2%.

Найнебезпечніший вірус, який циркулює зараз в Україні, це штам А/Брісбен (H1N1), який в народі називають свинячим. Вірусолог Алла Мироненко розповіла у коментарі для видання "Факти", які найбільш небезпечні штами грипу циркулюють в цьому році.

"Минуло понад десять років з того часу, як ми пережили епідемію пандемічного грипу, викликаного штамом H1N1 – А/Каліфорнія. Він накоїв багато лиха і померло багато людей, серед яких і вагітні жінки. Але "каліфорнійський" грип сьогодні не циркулює, а ось його нащадки — А/Мічиган в минулому та А/Брісбен в цьому сезоні — активні. Менше шансів заразитися у того, хто хворів "каліфорнійським" штамом. А той, хто уникнув захворювання або має знижений імунітет, страждає ожирінням, цукровим діабетом, бронхіальною астмою та іншими хронічними захворюваннями, ризикує захворіти. У групі ризику і вагітні жінки", - розповіла доктор наук, професор, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України.

Вона зазначила, що у хворих грип може протікати важко, а вірусна пневмонія розвинутися буквально на другий день. Особливо небезпечний цей штам для малюків до трьох років, які не зустрічалися з H1N1.

Мироненко назвала небезпечний симптом, який може свідчити про ризик розвитку ускладнень під час грипу.

"Головне - не зволікати зі зверненням до лікаря. Звичайно, часто грип протікає настільки важко, що неможливо піднятися з ліжка. Тоді сам хворий або його родичі повинні наполягати, щоб лікар прийшов додому та оглянув пацієнта, прослухав легені. Якщо висока температура тримається більш як три дні, можна запідозрити пневмонію", - зазначила вірусолог.