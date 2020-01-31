Грип в Україні: експерт розповіла про щеплення під час епідемії

Грип в Україні перевищив граничний поріг у кількох областях на 1,5-2%. В країні масово закривають школи на карантин, і за даними медиків, віруси перенесли вже 2,5 мільйона осіб.

Як зазначає доктор медичних наук, професор медицини, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій інституту епідеміології імені Громашевського Алла Мироненко, в Україні щороку на грип хворіє кожен 10-й дорослий і кожен 4-а дитина. Вона розповіла, чим небезпечні нинішні штами грипу і чи варто робити щеплення в період епідемії у програмі "Сніданок 1+1".

Алла Мироненко вважає, що на даний момент Україна вже перебуває в епідемічному періоді. Вона нагадала, що грип починається блискавично на відміну від вірусних захворювань. При грипі висока температура з'являється відразу, а при звичайних ГРВІ – спочатку починається нежить і кашель, а от температура може і не підвищуватися.

Найкращий спосіб вберегти себе від грипу, за словами Мироненко, це зробити щеплення. Професор пояснила, чи є сенс робити щеплення зараз, коли велика частина країни вже перебуває на карантині.

"Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що щеплення можна робити в будь-який час. Але треба розуміти, для того, щоб вакцина спрацювала, потрібен час. Це два тижні для дорослого і місяць для дітей. Тобто, зараз можна не встигнути, якщо ти вже потрапив у хвилю епідемії. Шанс захворіти все одно є", - пояснила Мироненко і додала, що в Україні якісні вакцини від грипу і боятися підробок не варто.

"У світі діє потужна система моніторингу за циркуляцією вірусів. І двічі на рік ВООЗ дає рекомендації щодо того, які штами слід включити до складу вакцин, щоб вони були актуальними, а не застарілими. Щорічно вакцини змінюються. Бувають поодинокі випадки, коли немає збігу, але це насправді рідко", - додала професор.

Експерт розповіла про епідемію грипу в Україні та про те, чи варто робити щеплення