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Грипп в этом году рано стартовал: как от него уберечься и тревожные симптомы

Назван верный способ уберечься от гриппа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Грипп в Украине этом году быстро стартовал. Очень много больных среди взрослых и детей. Многие из-за заболевания оказываются в реанимации.

Врачи на странице sviy.doc в Instagram рассказали о единственном способе перенести вирус легко и назвали его симптомы.

Как проявляется грипп

Грипп проявляется внезапно и остро, вы можете сразу почувствовать резко выраженную ломоту в теле, озноб, головную боль, в то время как большинство ОРВИ имеют постепенное начало, общую слабость, насморк.

Против всех ОРВИ вакцинироваться невозможно, потому что 200 возбудителей в одну вакцину не вложишь никак. И они обычно проходят легче и без осложнений. Грипп – это более тяжелое течение, у него намного больше осложнений.

Как уберечься?

Единственный способ перенести вирус легко - это вакцинироваться. В Украине эта вакцина не входит в список обязательных, поэтому купить ее нужно за свой счет.

Можно купить вакцину и привиться у своего семейного врача, а можно сделать в частной клинике.

Очень важно прививаться каждый год, так как штаммы гриппа меняются.

Кому можно прививаться?

  • От 6 месяцев детям до 9 лет в первый год вакцинации нужно 2 дозы, затем по 1 ежегодно.
  • После 9 лет одна доза ежегодно.

Симптомы гриппа

  • резкое, острое начало болезни
  • выраженная общая слабость
  • ломота в теле
  • головная боль
  • кашель, боль за грудиной, одышка
  • боль в горле, насморк
  • лихорадка
  • тошнота, потеря аппетита, диарея ⠀

Врачи отмечают, что все зависит от иммунитета, состояния организма и того штамма, который вы подцепили. Существуют быстрые тесты, которые через 5-10 мин покажут или это грипп, А или В.

Кто в группе риска?

  • Беременные женщины
  • Люди после 60 лет
  • дети от 6 мес до 5 лет с сопутствующими заболеваниями
  • те, кто работает со скоплением людей или детьми.

Читайте также, что делать при первых симптомах заболевания.

Также мы писали, что сделать, чтобы не заболеть после контакта с больными.

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Грипп