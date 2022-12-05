Грипп в этом году рано стартовал: как от него уберечься и тревожные симптомы

Грипп в Украине этом году быстро стартовал. Очень много больных среди взрослых и детей. Многие из-за заболевания оказываются в реанимации.
Врачи на странице sviy.doc в Instagram рассказали о единственном способе перенести вирус легко и назвали его симптомы.
Грипп проявляется внезапно и остро, вы можете сразу почувствовать резко выраженную ломоту в теле, озноб, головную боль, в то время как большинство ОРВИ имеют постепенное начало, общую слабость, насморк.
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Против всех ОРВИ вакцинироваться невозможно, потому что 200 возбудителей в одну вакцину не вложишь никак. И они обычно проходят легче и без осложнений. Грипп – это более тяжелое течение, у него намного больше осложнений.
Единственный способ перенести вирус легко - это вакцинироваться. В Украине эта вакцина не входит в список обязательных, поэтому купить ее нужно за свой счет.
Можно купить вакцину и привиться у своего семейного врача, а можно сделать в частной клинике.
Очень важно прививаться каждый год, так как штаммы гриппа меняются.
Кому можно прививаться?
Врачи отмечают, что все зависит от иммунитета, состояния организма и того штамма, который вы подцепили. Существуют быстрые тесты, которые через 5-10 мин покажут или это грипп, А или В.
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