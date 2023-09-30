Грипп у детей: педиатр назвала самые большие опасности болезни и лучший способ защиты от нее

Чем опасен грипп для детей

"Грипп - это не просто ОРВИ, это тяжелое респираторное, вирусное заболевание, которое может повлечь за собой легкую или тяжелую болезнь, иногда может привести к тяжелым осложнениям и летальным исходам", - говорит педиатр.

Лучший способ предотвратить заболевание и осложнения от гриппа - ежегодно делать прививки.

Какие проявления гриппа:

лихорадка и озноб

кашель

боль в горле

насморк или заложенность носа

боли в мышцах или теле

вялость

боль в животе

рвота, диарея

Какие вакцины лучше выбирать от гриппа в этом году (фото: Instagram/doctor_sirotina)

Когда нужно проводить вакцинацию детей

Вакцинировать ребенка против гриппа можно в возрасте от 6 месяцев. При первой вакцинации в жизни следует уколоть две дозы с интервалом 4 недели. Далее нужно давать 1 дозу ежегодно.

Начиная с 9 лет, даже если это первая вакцинация в жизни, нужно колоть 1 дозу и повторять ее ежегодно.

Вакцинация проводится внутримышечно детям до трех лет в бедро, старшим - в плечо.

Провести вакцинацию можно в частной клинике по предварительной записи. Напомним, что иммунитет вырабатывается в течение 3 нед после вакцинации. Цены на вакцинацию в Киеве стартуют от 700 грн.

Цены на вакцинацию от гриппа в Киеве (скриншот)