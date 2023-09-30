Грипп у детей: педиатр назвала самые большие опасности болезни и лучший способ защиты от нее

1 октября начинается эпидемиологический сезон гриппа. В этом году медики ожидают 4 штамма. Врачи призывают украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить осложнений от болезни.
О том, чем опасен грипп для детей и как правильно их вакцинировать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу педиатра Виктории Сиротиной в Instagram.
"Грипп - это не просто ОРВИ, это тяжелое респираторное, вирусное заболевание, которое может повлечь за собой легкую или тяжелую болезнь, иногда может привести к тяжелым осложнениям и летальным исходам", - говорит педиатр.
Лучший способ предотвратить заболевание и осложнения от гриппа - ежегодно делать прививки.
Какие проявления гриппа:
Вакцинировать ребенка против гриппа можно в возрасте от 6 месяцев. При первой вакцинации в жизни следует уколоть две дозы с интервалом 4 недели. Далее нужно давать 1 дозу ежегодно.
Начиная с 9 лет, даже если это первая вакцинация в жизни, нужно колоть 1 дозу и повторять ее ежегодно.
Вакцинация проводится внутримышечно детям до трех лет в бедро, старшим - в плечо.
Провести вакцинацию можно в частной клинике по предварительной записи. Напомним, что иммунитет вырабатывается в течение 3 нед после вакцинации. Цены на вакцинацию в Киеве стартуют от 700 грн.
Раньше мы писали о том, когда и как нужно вводить грибы в рацион детей.
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