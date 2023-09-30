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Грипп у детей: педиатр назвала самые большие опасности болезни и лучший способ защиты от нее

Суббота 30 сентября 2023 07:16
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Грипп у детей: педиатр назвала самые большие опасности болезни и лучший способ защиты от нее Что нужно знать о вакцинации детей от гриппа (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Виктория Сиротина

1 октября начинается эпидемиологический сезон гриппа. В этом году медики ожидают 4 штамма. Врачи призывают украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить осложнений от болезни.

О том, чем опасен грипп для детей и как правильно их вакцинировать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу педиатра Виктории Сиротиной в Instagram.

Чем опасен грипп для детей

"Грипп - это не просто ОРВИ, это тяжелое респираторное, вирусное заболевание, которое может повлечь за собой легкую или тяжелую болезнь, иногда может привести к тяжелым осложнениям и летальным исходам", - говорит педиатр.

Лучший способ предотвратить заболевание и осложнения от гриппа - ежегодно делать прививки.

Какие проявления гриппа:

  • лихорадка и озноб
  • кашель
  • боль в горле
  • насморк или заложенность носа
  • боли в мышцах или теле
  • вялость
  • боль в животе
  • рвота, диарея

Грипп у детей: педиатр назвала самые большие опасности болезни и лучший способ защиты от нееКакие вакцины лучше выбирать от гриппа в этом году (фото: Instagram/doctor_sirotina)

Когда нужно проводить вакцинацию детей

Вакцинировать ребенка против гриппа можно в возрасте от 6 месяцев. При первой вакцинации в жизни следует уколоть две дозы с интервалом 4 недели. Далее нужно давать 1 дозу ежегодно.

Начиная с 9 лет, даже если это первая вакцинация в жизни, нужно колоть 1 дозу и повторять ее ежегодно.

Вакцинация проводится внутримышечно детям до трех лет в бедро, старшим - в плечо.

Провести вакцинацию можно в частной клинике по предварительной записи. Напомним, что иммунитет вырабатывается в течение 3 нед после вакцинации. Цены на вакцинацию в Киеве стартуют от 700 грн.

Грипп у детей: педиатр назвала самые большие опасности болезни и лучший способ защиты от нееЦены на вакцинацию от гриппа в Киеве (скриншот)

Раньше мы писали о том, когда и как нужно вводить грибы в рацион детей.

Читайте также о том, какие два правила помогут ребенку меньше болеть в коллективе.

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