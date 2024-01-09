Гринкевичи пытались подкупить журналистов из-за поездки дочери в VIP-вагоне "Укрзалізниці"

Что известно

После коррупционного скандала с Игорем Гринкевичем, пытавшимся подкупить одного из руководителей ДБР взяткой в полмиллиона долларов, стало известно об еще одном инциденте.

В августе 2023 года главный редактор "Украинской правды" опубликовала материал на "Таблоиде" с названием "(Экс)жена футболиста Шведа похвасталась лакшери-вояжем в золотом VIP-вагоне УЗ".

Ольга Гринкевич щеголяла поездкой в VIP-вагоне (фото: instagram.com/olya__hr)

В нем говорится о том, что дочь коррупционера Гринкевича Ольга ездила в золотом VIP-вагоне "Укрзализниці".

Арендовать его может любой желающий, просто оставив заявку за несколько дней.

Такое удовольствие стоит примерно 34 тысячи гривен.

Выяснилось, что после публикации этой новости Мусаевой поступило предложение удалить ее.

За это журналистке готовы были заплатить любую сумму.

"В августе кто-то из моих подписчиков в инстаграме бросил мне инстаграм-сторис Ольги Гринкевич, которую она сделала в вагоне УЗ для правительственных делегаций. Чем не новость на Таблоид, подумала я тогда. Тем более Гринкевич - жена (или бывшая жена) футболиста Шведа".

Ольга Гринкевич (фото: instagram.com/olya__hr)

"И вот через два дня после публикации на меня вышли с предложением снять материал: мол, готовы заплатить кэш, сколько скажете. Об ответе моем вы догадываетесь. Он был коротким и исчерпывающим", - вспомнила Севгиль.

По словам журналистки, тогда ей показалась странной реакция Ольги на материал. Однако все стало понятно после громкого дела взяточника.

"Это было немного странно для меня: бывшая жена футболиста так переживает за публикацию на Tabloid. Ну ладно, у отца бизнес в строительной сфере и подряды во Львовской области, но чего бы это так переживать, чтобы пытаться подкупить журналиста. Теперь ответ понятен", - написала она.