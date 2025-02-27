Грех или нет: можно ли супругам заниматься сексом в пост?

Супружеские отношения во время поста - это вопрос, относительно которого существует много разных мнений, часто основанных на традициях, личных убеждениях или даже суевериях. Как же на самом деле относится Церковь к этому вопросу?

Можно ли заниматься сексом в браке во время поста?

В церковном праве нет канонов, которые бы обязывали супружеские пары воздерживаться от интимной близости во время поста. Все церковные наставления, касающиеся этой темы, указывают на то, что обязательное воздержание в браке имеет место только перед литургией и таинством крещения.

Апостол Павел в своем Первом послании к коринфянам подчеркивает, что супружеские отношения являются пространством свободы в любви. Это дело сугубо личное и должно регулироваться только взаимным согласием и стремлением к духовной жизни. Он призывает мужчин и женщин не лишать друг друга супружеской близости, кроме как на определенное время для молитвы и поста.

Однако после этого супруги должны снова быть вместе, чтобы избежать соблазна и возможных проблем в отношениях. Именно эти слова апостола Павла и стали основой для традиционной мысли о желательности воздержания в пост.

Канонические наставления Церкви относительно супружеской жизни

В отличие от запретов относительно употребления скоромной пищи, за нарушение которых предусмотрено церковное наказание, супружеские отношения не имеют таких строгих ограничений. Каноническое предание Церкви подтверждает эту позицию и позволяет супругам самостоятельно определять, как им поступать во время поста.

В частности, в 3-м правиле святителя Дионисия Александрийского сказано, что супруги должны быть собственным судьей в этом вопросе. Они должны помнить слова апостола Павла о том, что воздержание от близости должно происходить только по согласию и только на определенное время.

Однако даже в тех случаях, когда рекомендовалось воздержание, никаких канонических наказаний за его нарушение не существовало. Это означает, что решение об интимных отношениях во время поста остается за супругами и зависит от их духовного состояния и стремления к молитве.

Вопрос сексуального воздержания во время Великого поста остается на совести самих супругов (фото: Freepik.com)

Мнение святых отцов о супружеских отношениях во время поста

Иоанн Златоуст в своих толкованиях отмечал, что принудительное воздержание от супружеской близости без согласия другой стороны может привести к серьезным проблемам. Он подчеркивал, что мужчина и женщина не должны уклоняться от выполнения супружеского долга, если это может вызвать соблазны или напряжение в отношениях.

Супружеская жизнь не отдаляет человека от Бога, если она строится на любви и взаимоуважении. Однако святые отцы отмечали, что в период поста молитва может быть глубже, если сочетать ее с добровольным воздержанием. Такое воздержание имеет смысл только тогда, когда оно происходит по обоюдному согласию и является средством духовного совершенствования.

В то же время насильственное или принудительное ограничение в супружеских отношениях нежелательно и может вызвать грехи, такие как прелюбодеяние или раздражение. Таким образом, воздержание должно быть осознанным выбором, а не внешним требованием или формальностью.

Есть ли связь между постом и зачатием детей?

В некоторых традициях существует поверье, что дети, зачатые в пост, могут иметь определенные недостатки или даже несчастливую судьбу. Однако Церковь отвергает эти утверждения, называя их суеверием и предрассудками, которые не имеют под собой никаких богословских оснований.

Апостол Павел в Первом послании к Тимофею резко осуждает подобные мысли, называя их выдумками "лицемеров, сожженных в своей совести". В христианской традиции не существует связи между святостью времени поста и качеством зачатия ребенка. Главным критерием является любовь и гармония в отношениях супругов, а не соблюдение внешних формальностей.

Зато Священное Писание и учение святых отцов подчеркивают, что каждый ребенок является даром Божьим, независимо от того, когда он был зачат. Поэтому важно избегать предрассудков и руководствоваться верой, разумом и учением Церкви, а не человеческими выдумками.

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