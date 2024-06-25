"Грибки смогут уничтожить человечество, как в сериале Last of Us": микробиолог сделал шокирующее заявление об апокалипсисе

Сюжет сериала Last of Us

Постапокалиптический сериал с Педро Паскалем и Беллой Ремси в главных ролях вызвал восторг у зрителей.

Он показывает, что могло бы произойти с человечеством, если бы массовая грибковая эпидемия охватила Землю. Те, кто поражен вирусом грибка кордицепсом - превращаются в зомби-подобных существ. А укусы и споры - заражают людей и превращают их в монстров.

Часть людей имеет антитела или иммунитет к грибку, и они могут спасти человечество.

Те, кому удалось выжить - создают закрытые коммуны, где пытаются защититься от эпидемии и выжить. А девочку, у которой найден иммунитет, нужно доставить в лабораторию для создания лекарства против грибка.

Что заявил ученый

67-летний профессор Касадеваль, написавший более 1000 научных трудов и занимающийся наукой в Школе общественной охраны имени Джона Хопкинса Блумберга в Балтиморе, заявил, что грибок является "реальной угрозой" для человечества.

В своей новой книге "Что, если грибы победят?" профессор освещает очень "реальную вероятность" пандемии, вызванной грибком.

Он отмечает, что сценарий, освещенный в сериале, невозможен сейчас: "Сейчас мы не знаем ни одного гриба, который мог бы превратить человека в зомби".

Однако он не исключает, что такие грибки могут появиться в будущем, и одна из причин этого - резкое изменение климата на планете.

"Я не сомневаюсь, что со временем мы увидим новые опасные грибковые патогены. Фактически мы уже видим, как это происходит. Повышение температуры влияет на все в нашей среде. Появляются все больше доказательств того, что определенные грибы могут вызвать новые заболевания, которые нанесут ущерб гораздо большему количеству людей", - говорит микробиолог.

Он отметил, что если грибы приспособятся к более высоким температурам, это "нарушит нашу защиту" и будет наблюдаться больше "заболеваний, связанных с грибками".

Профессор Касадеваль рассказал, что уже есть доказательства мутации грибков. В 2007 году в ухе человека в Японии был найден гриб Candida auris, который затем распространился в Южной Америке, Африке и Индии. До 2007 года этот вид грибка не был известен медицине.

"Поэтому у нас есть определенные медицинские тайны. У нас есть организм, о котором медицина ничего не знала. Одна из вещей, которую мы предложили, заключается в том, что это, возможно, был первый гриб, преодолевший тепловые барьеры", – добавил ученый.

Он отметил, что большинство грибов не смогут выжить при температуре выше 37 градусов, а человечество еще никогда не сталкивалось с грибковой пандемией. Однако этим страдали другие виды, а человек может стать следующей жертвой.

"Человечество не имеет опыта борьбы с грибковой пандемией, но другие виды имеют. Земноводные уничтожаются грибком, распространившимся на всех континентах. Итак, если гриб может сделать это с амфибиями, которые существуют миллионы лет и имеют хорошую иммунную систему, как у нас, было бы гордыней думать, что с нами что-то такое не может произойти. У нас есть огромное слепое пятно, когда речь идет о болезнях и токсинах, которыми могут обладать грибы", - подытожил Касадеваль.