Гріємося, поки можна: потепління в Україні наступить не скрізь

Погода в Україні почала повільно повертати в бік потепління, але як зазначають синоптики, в декількох регіонах країни, а також нічна температура повітря майже у всіх областях буде залишатися низькою.

Погода на сході України в п'ятницю, 19 липня, очікується суха і тепла, місцями можлива хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря складе +10 +14 градусів, а от вдень повітря прогріється до +25 +28 градусів.

У південних областях сонячно, опади не прогнозуються. Вночі від +15 до +17 градусів, вдень буде спекотно, від +26 до +30 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +13 +15 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

У північних областях трохи потеплішає, синоптики обіцяють суху погоду, без опадів. Вночі очікується +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +24 +26 градусів.

На заході України також стане тепліше, вдень можлива невелика хмарність, але опади не прогнозуються. Вночі в регіоні +11 +13 градусів, денна температура повітря складе +24 +27 градусів.

В центральній частині країни буде хмарно з проясненнями, без дощу. Вночі температура повітря складе +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +24 +27 градусів.

У Києві 19 липня буде сухо, опади не прогнозуються. Вночі очікується +12 +14 градусів, вдень потеплішає до +24 +26 градусів.

Погода в Україні 19 липня

Синоптик Наталка Діденко попередила, що в п'ятницю, 19 липня, а також у суботу, 20 липня, можливі невеликі локальні дощі в західній частині України, а також на півночі. Можливе посилення шквального вітру і короткочасні зливи. 19-20 липня місцями дощ з грозою пройде в Одеській області.

Також вона зазначила, що в більшості областей України істотно потеплішає, але в Карпатах очікується +17 +23 градуси.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила про негоду в Україні в день виборів.

А також розповідали про те, що став відомий прогноз погоди в Україні до кінця літа.