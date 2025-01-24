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Готовится легко: какое блюдо способствует похудению и полезно для кишечника

Чем полезен суп для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Всем в детстве родители говорили, что суп полезен и он должен быть в рационе. Как оказалось, такое блюдо имеет много преимуществ для здоровья и даже помогает похудеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

рассказал, 

лук и чеснок, фасоль, горох, кабачки или тыкву.

Супы содержат много витаминов

Большинство супов содержат витамины A, B, E и различные минералы, в частности, калий, магний, кальций, железо и фосфор. Они улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Часто в супы добавляют зеленую петрушку, которая является источником аскорбиновой кислоты, которая помогает улучшить иммунитет. Также в петрушке есть витамин К, который нужен организму, чтобы усваивался кальций и лучше свертывалась кровь.

Важно знать, что суп из брокколи имеет в своем составе особое органическое вещество - сульфорафан, которое предотвращает развитие онкологических заболеваний прямой кишки и молочных желез.

Когда есть суп

Лучше всего есть суп в обед, ведь в наваристых блюдах содержатся сложные углеводы, которые организм долго переваривает. Поэтому их лучше получать именно днем.

К тому же эти углеводы обеспечат постепенное освобождение энергии, а это нужно организму именно в послеобеденное время.

 

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