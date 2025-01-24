Готовится легко: какое блюдо способствует похудению и полезно для кишечника
Всем в детстве родители говорили, что суп полезен и он должен быть в рационе. Как оказалось, такое блюдо имеет много преимуществ для здоровья и даже помогает похудеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Суп помогает поддерживать здоровый вес
В традиционном классическом обеде из трех блюд суп стоит на первом месте, чтобы утолить чувство голода, позволяя наслаждаться меньшими порциями.
Диетолог Джойс Хэндли рассказал, если вы боретесь с лишним весом, то добавление супа в меню является хорошей стратегией.
"Если вы стремитесь сократить потребление калорий, то еда и блюда с высоким содержанием воды, например овощи и фрукты, салаты и супы, являются отличным способом избавиться от чувства голода", - добавил эксперт.
По словам диетолога Каролины Онил, овощной суп имеет много пользы для здоровья. Они могут содержать лук и чеснок, фасоль, горох, кабачки или тыкву.
Польза для кишечного микробиома
Если вы хотите похудеть, ешьте больше бобов. Супы из белой фасоли, листовой капустой и чечевицы - одни из самых полезных для кишечника.
Фасоль имеет низкое содержание калорий и жира, но богата белком и клетчаткой.
Регулярное употребление богатых клетчаткой супов может поддерживать микробы в кишечнике и способствовать достижению ваших целей по похудению.
Супы содержат много витаминов
Большинство супов содержат витамины A, B, E и различные минералы, в частности, калий, магний, кальций, железо и фосфор. Они улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной систем.
Часто в супы добавляют зеленую петрушку, которая является источником аскорбиновой кислоты, которая помогает улучшить иммунитет. Также в петрушке есть витамин К, который нужен организму, чтобы усваивался кальций и лучше свертывалась кровь.
Важно знать, что суп из брокколи имеет в своем составе особое органическое вещество - сульфорафан, которое предотвращает развитие онкологических заболеваний прямой кишки и молочных желез.
Когда есть суп
Лучше всего есть суп в обед, ведь в наваристых блюдах содержатся сложные углеводы, которые организм долго переваривает. Поэтому их лучше получать именно днем.
К тому же эти углеводы обеспечат постепенное освобождение энергии, а это нужно организму именно в послеобеденное время.
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