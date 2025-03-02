"Зеленый" детокс-смузи, восстанавливающий кишечник: диетолог раскрыла рецепт

Какой смузи полезен для кишечника

По ее словам, стоит отдавать предпочтение зелени из цельных продуктов, а не порошкообразным добавкам, предполагая, что полезные вещества, такие как клетчатка и полифенолы, входящие в состав этих напитков, часто повреждаются во время обработки.

"Если вы хотите питать свой кишечник и сэкономить деньги, замените порошки на настоящую, цельную зелень", - отметила она.

Доктор Росси также поделилась своим рецептом "зеленого" смузи, которые чрезвычайно полезен для кишечника.

Ингредиенты (на две порции):

1 большой огурец (примерно 270 г)

50 г листьев шпината

1/2 авокадо

10 г свежего имбиря

2 палочки сельдерея (примерно 100 г)

1 яблоко

1 киви (включая кожуру)

2 чайные ложки семян чиа

250 мл воды

Способ приготовления

Добавьте все ингредиенты в блендер и взбивайте в течение 2 минут до однородности.

Она добавила, что вы можете заменить сельдерей дополнительным огурцом и заменить яблоко на один банан, если у вас вздутие живота.

Можно уменьшить вздутие живота, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, выпивая много воды и регулярно занимаясь спортом. Если вы испытываете вздутие живота, также не рекомендуется употреблять много газированных напитков или есть много острой, жирной или сладкой пищи.

В некоторых случаях вздутие живота может быть вызвано пищевой непереносимостью, целиакией или синдромом раздраженного кишечника.

Какие продукты полезны для кишечника

Листовая зелень

Листовая зелень, такая как шпинат или капуста, является отличным источником клетчатки, а также таких питательных веществ, как фолиевая кислота, витамин С, К и А. Исследования показывают, что листовая зелень также содержит определенный тип сахара, который способствует росту здоровых кишечных бактерий.

Потребление большого количества клетчатки и листовой зелени позволяет развить идеальный кишечный микробиом.

Фрукты с низким содержанием фруктозы

Если вы склонны к вздутию живота, стоит уменьшить потребление фруктозы. Некоторые фрукты, такие как яблоки, груши и манго, содержат много фруктозы.

С другой стороны, ягоды и цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, содержат меньше фруктозы, поэтому они легче переносятся и реже вызывают вздутие. Бананы - еще один фрукт с низким содержанием фруктозы, богатый клетчаткой и содержащий инулин, вещество, которое стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике.

Цельные зерна

Для оптимальной работы кишечника необходимо потреблять 25 граммов клетчатки ежедневно.

По сравнению с рафинированными углеводами, такими как белый хлеб и макаронные изделия, цельные зерна содержат много клетчатки, а также добавляют питательные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты. Когда кишечные бактерии ферментируют клетчатку, они производят короткоцепочечные жирные кислоты. Эти молекулы способствуют надлежащему функционированию клеток толстой кишки, где живет 70 процентов иммунных клеток.

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