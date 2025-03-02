"Зеленый" детокс-смузи, восстанавливающий кишечник: диетолог раскрыла рецепт

Улучшить пищеварение, повысить иммунитет и освежиться можно с помощью полезного "зеленого" смузи. Его можно легко приготовить дома из простых ингредиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского диетолога Меган Росси.
По ее словам, стоит отдавать предпочтение зелени из цельных продуктов, а не порошкообразным добавкам, предполагая, что полезные вещества, такие как клетчатка и полифенолы, входящие в состав этих напитков, часто повреждаются во время обработки.
"Если вы хотите питать свой кишечник и сэкономить деньги, замените порошки на настоящую, цельную зелень", - отметила она.
Доктор Росси также поделилась своим рецептом "зеленого" смузи, которые чрезвычайно полезен для кишечника.
Ингредиенты (на две порции):
Добавьте все ингредиенты в блендер и взбивайте в течение 2 минут до однородности.
Она добавила, что вы можете заменить сельдерей дополнительным огурцом и заменить яблоко на один банан, если у вас вздутие живота.
Можно уменьшить вздутие живота, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, выпивая много воды и регулярно занимаясь спортом. Если вы испытываете вздутие живота, также не рекомендуется употреблять много газированных напитков или есть много острой, жирной или сладкой пищи.
В некоторых случаях вздутие живота может быть вызвано пищевой непереносимостью, целиакией или синдромом раздраженного кишечника.
Листовая зелень
Листовая зелень, такая как шпинат или капуста, является отличным источником клетчатки, а также таких питательных веществ, как фолиевая кислота, витамин С, К и А. Исследования показывают, что листовая зелень также содержит определенный тип сахара, который способствует росту здоровых кишечных бактерий.
Потребление большого количества клетчатки и листовой зелени позволяет развить идеальный кишечный микробиом.
Фрукты с низким содержанием фруктозы
Если вы склонны к вздутию живота, стоит уменьшить потребление фруктозы. Некоторые фрукты, такие как яблоки, груши и манго, содержат много фруктозы.
С другой стороны, ягоды и цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, содержат меньше фруктозы, поэтому они легче переносятся и реже вызывают вздутие. Бананы - еще один фрукт с низким содержанием фруктозы, богатый клетчаткой и содержащий инулин, вещество, которое стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике.
Цельные зерна
Для оптимальной работы кишечника необходимо потреблять 25 граммов клетчатки ежедневно.
По сравнению с рафинированными углеводами, такими как белый хлеб и макаронные изделия, цельные зерна содержат много клетчатки, а также добавляют питательные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты. Когда кишечные бактерии ферментируют клетчатку, они производят короткоцепочечные жирные кислоты. Эти молекулы способствуют надлежащему функционированию клеток толстой кишки, где живет 70 процентов иммунных клеток.
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