Готовим пасхальные паски-краффины с нутрициологом Екатериной Крупкиной: невероятная вкуснятина (видео)

Известная блоггерша и нутрициолог Екатерина Крупкина показала, как приготовить пасхальный краффин. Такой вариант паски, как отметила основательница школы сознательного питания, очень вкусный.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Крупкина поделилась на своем YouTube канале.
Для приготовления краффина вам понадобятся следующие ингредиенты:
2 целых яйца
200 миллилитров молока
3 желтка
30 граммов меда
650 граммов муки
14 граммов сухих дрожжей или 35 "живых"
60 миллилитров апельсинового сока (возьмите два целых апельсина)
80 граммов сливочного масла
лимонная и апельсиновая цедра
100 миллилитров медового ликера
200 граммов изюма
16 граммов ванильного сахара
120 граммов обычного сахара
А для того чтобы украсить краффины, возьмите следующие продукты:
Начнем приготовление. Подготовьте изюм. Его нужно вымыть, обсушить, а затем залить медовым ликером, будет достаточно 50 миллилитров. Оставьте изюм где-то на полтора часа.
А пока сделайте опару - к едва теплому молоку добавляйте 3 столовые ложки муки и дрожжи, перемешайте все это и оставьте примерно на 15 минут. Опара должна стоять в теплом месте.
В отдельной миске смешайте обычный сахар с ванильным, добавьте щепотку соли, 2 яйца и 3 желтка, а белки оставьте на глазурь. Перебейте все это миксером или венчиком из блендера до очень рыхлой пены.
Затем берите апельсины, разрежьте их и выдавите сок. А затем соедините опару, смесь из яиц и сахара, а также фреш. Затем добавляйте мед, цедру лимона и апельсина. Тщательно все перемешайте. Далее добавляйте растопленное сливочное масло и остаток медового ликера.
Потом начинайте месить тесто. Просеянную муку постепенно добавляйте в смесь. Тесто тщательно вымешайте и оставьте примерно на полтора часа, чтобы оно подошло.
Тесто на краффины (скриншот)
Когда тесто выстоится, разделите его на две части. Первую часть равномерно раскатывайте в большой квадрат, сверху смажьте его маслом и выкладывайте изюм. Затем скручивайте из теста рулетик, который тоже нужно разделить на две части.
Каждую из них скрутите "улиткой" и переложите в форму для паски. Повторите это с другими кусочками и второй частью теста. Далее дайте тесту "выстояться" в формах (где час), а затем выпекайте в разогретой до 180 градусов духовки примерно 45 минут.
Затем не доставайте краффины. Дайте им постоять в выключенной духовке еще 30 минут. Только тогда можете доставать паски и украшать их взбитыми с сахарной пудрой белками и чем-нибудь другим.
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