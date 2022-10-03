Готовим кружевные блинчики из манной каши: простая вкуснятина за копейки

Блинчики из манной каши – вкусная выпечка, которая позволит и семью накормить и остатки детского завтрака использовать. Впрочем, можно сварить кашу и специально для блинчиков.

Сковороду нагрейте, смажьте маслом, налейте тонкий слой теста и жарьте с двух сторон до румяности. Обжарьте все блины и подавайте горячими.

В миску просейте муку, добавьте воду, яйца, манную кашу и хорошо перемешайте до однородности теста.

Для приготовления манной каши вскипятите молоко, всыпьте манную крупу, активно мешая, и варите на маленьком огне 15-20 минут. В конце добавьте сахар и сливочное масло. Дайте каше остыть.

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