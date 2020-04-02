Готовність до коронавірусу: розгорається скандал через ситуацію в лікарні Києва

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 804 осіб. При цьому найбільше інфікованих знаходиться в Києві - 160. В уряді заявили, що Україна готова до боротьби з епідемією, але волонтери перевірили Київську міську клінічну лікарню №17, і поставили під сумнів це твердження.

Радник мера Києва Максим Бахматов зазначив, що Україна готова до коронавирусу тільки на папері, і то це вже в минулому. Справа в тому, що було заявлено певну кількість апаратів ШВЛ, але ніхто не перевіряв чи всі вони знаходяться в робочому стані.

За його словами, у київській лікарні є 24 апарати ШВЛ, але 8 з них не працюють. При цьому з 16 робочих апаратів 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватися COVID-19.

Залишається 6 апаратів, і 4 з них потрібні для інших екстрених випадків, і вони не можуть бути залучені для лікування коронавіруса. Про це Бахматов написав на своїй сторінці в Facebook.

"І ось ми вже бачимо, як 24 апарати ШВЛ перетворилися на 2. Апарат ШВЛ, що пропонується купити, коштує 500 тисяч. Їх потрібно 10 штук. Вже 5 млн гривень", - написав чиновник.

Він також додав, що проблеми не тільки з апаратами ШВЛ. Така ж історія спостерігається з СРАР апаратами (3 млн грн), моніторами (750 тисяч грн), аспіраторами (64 тис. грн), пульсоксиметрами (40 тисяч грн), насосами шприцевими (270 тисяч грн) та об'ємними (482 тисяч грн).

В лікарні немає запасного джерело електропостачання. Якщо світло вимикається, то вся апаратура теж потухне (455 тисяч грн).

Лікарні необхідно 10,6 мільйонів гривень, тоді вона зможе взяти 62 пацієнта з коронавірусом.

Скріншот з Facebook

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