Готуємо смачний шоколадний пиріг з бананами з простих інгредієнтів

Пропонуємо вам приготувати шоколадний пиріг з бананами з простих продуктів, які є вдома у кожного.
Рецепт опублікували в Instagram Просте пп.
Змішайте борошно, какао, цукор, сіль, ванілін і розпушувач. У суху суміш додайте яйця, молоко, рослинне і розтоплене вершкове масло. Перемішайте тісто. Форму змастіть вершковим маслом. Крупно наріжте банани і покладіть у форму. Зверху залийте тестом.
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Пиріг відправте в попередньо розігріту до 170° духовку на 45 хвилин або до сухої шпажки. Остиглий пиріг можна полити шоколадною помадкою. Змішайте молоко, какао і цукор, доведіть до кипіння. Зніміть з плити і вмішайте вершкове масло. Смачного!
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