Готуємо корисні дієтичні котлети: що додати у страву

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

курячий фарш - 800 г;

цибуля - 1 шт;

морква - 1 шт;

кабачок - 1 шт;

рис - 100 г;

яйця - 1 шт;

сіль;

сухий часник;

солодка паприка.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно подрібнити цибулю та моркву натерти на тертці. Потім обсмажити цибулю до золотистості, після чого додати моркву та тушкувати до м'якості.

Після цього потрібно рис відварити до напівготовності.

Візьміть цукіні та натріть на великій тертці й посоліть. Відцідіть, щоб вийшла зайва волога.

З'єднайте всі необхідні інгредієнти для котлет та додайте спеції.

Далі сформуйте котлети, викладіть на деко та запікайте у духовці при температурі 180 градусів 25-30 хвилин.