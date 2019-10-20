Готував масштабний теракт: в Україні зловили російського шпигуна (відео)

Російський диверсант планував масштабний теракт на стратегічному об'єкті під Уманню - вчений хімік із Санкт-Петербурга за допомогою дуже небезпечної вибухівки, яку фактично можна виготовити в домашніх умовах, готувався нанести удар по авіабазі. Контррозвідка затримала шпигуна, і він вже дає свідчення. Про це готовирся в сюжеті ТСН.

Зазначається, що викрити зловмисника допоміг тільки випадок.

Леонід Харитонов - власник російської хімічної фірми, працював в Америці, був керівником середньої ланки в потужному оборонному російському концерні. Росіянин приїхав до України близько трьох років тому і одружився на простій жінці із села під провінційної Уманню. Це дозволило чоловікові в перспективі отримати вид на проживання і стало ідеальним прикриттям.

В Україні зловили російського диверсанта, який готував масштабний теракт на важливому оборонному об'єкті (Фото: скріншот)

Одного разу він не знайшов вдома свій довідник з хімії, і оскаженілий схопив сокиру і почав ганятися за своєю дружиною, наносячи удари по дверях і вікнах. Вікторія Панченко звернулася до правоохоронців, адже від таких неадекватних дій міг постраждати хтось ще - наприклад, сусіди, які б просто підвернулися під "гарячу руку". Розповідь про росіянина, який оселився біля важливого стратегічного оборонного об'єкта і живе з дружиною тільки "для галочки" зацікавив поліцію, і незабаром до розслідування залучили контррозвідку.

В будинку встановили камеру спостереження, яка дозволила незабаром зібрати необхідну доказову базу. Так, чоловік виготовляв небезпечну вибухову речовину, спілкувався зі своїм куратором по телефому з російським номером і обговорював деталі диверсії. Чекати довше ставало небезпечним, і шпигуна затримали, а в будинку провели обшук.

Майор Олексій Голубенко назвав зловмисника генієм з виготовлення вибухівки. У простих на вигляд сигаретах знаходилася вибухонебезпечна речовина замість фільтра. Харитонов в домашніх умовах легко синтезував гексаметилентрипероксиддіамін (ГМТД). Він нашпигував "куриво" вибухівкою і регулярно проводив випробування. Такі цигарки були тільки частиною "пекельної машинки" і служили лише детонатором для більш потужної вибухівки.

Російський диверсант - вчений хімік готував масштабний теракт на авіабазі (Фото: скріншот)

Також під матратцем він зберігав 490 тисяч російських рублів, а після здійснення запланованого теракту хотів полетіти у Гонконг.

На авіабазі зберігаються ємності - металічні циліндри - з 300 тоннами палива, а під землею - набагато більше. Фахівці зазначили, що у разі здійснення задуманого Україна отримала б катастрофу на оборонному об'єкті, порівняну за масштабами з вибухами на військових складах в Ічні, Балаклії та Калинівці. До речі, ідентифікувати ГМТД після вибуху - неможливо, і диверсант, напевно, не був би виявлений.

Як зазначається в сюжеті, журналісти спробували купити в звичайних супермаркетах необхідні для виготовлення смертельної вибухівки компоненти і всі вони у відкритому доступі. Також, на придбання "трьох китів" ГМТД пішло 139, 220 і 28 гривень. В "умілих" руках цього досить, щоб виготовити жахливу руйнівну зброю.

В Україні зловили російського диверсанта, який готував теракт на стратегічному об'єкті (Відео: YouTube / ТСН)