У Госпітальєрів страшне горе: екіпаж медиків потрапив у смертельну ДТП

За словами Яни Зінкевич, екіпаж автобуса Кракен зіткнувся з військовим автомобілем. Військовий КрАЗ стояв з пробитим колесом посеред дороги, без освітлювальних знаків. Загинула відома волонтерка і медик Австрійка.

"Наше сонечко Австрійка, після 30 хвилин боротьби за життя, на жаль, померла. Вона отримала травми голови, несумісні з життям. Останні роки вона проживала і мала сім'ю в Австрії, але за покликом серця повернулася в Україну, щоб рятувати поранених. І за останні дні надала допомогу десяткам поранених", - повідомила директор Госпітальєрів.

Фото: Волонтер і медик Австрійка з Госпітальєрів загинула в ДТП (facebook.com/yana.hospitallers)

Решта учасників екіпажу отримали серйозні травми.

"Наш травматолог Коринф, громадянин Греції, але в душі українець, отримав складну травму руки, в результаті чого його права кисть ампутована, і він вже не зможе працювати за своєю спеціальністю. Анестезіолог Катя отримала важкі травми ніг. Це був перший день її ротації. Анестезист ДОК, нейрохірург Юзик і водій Алекс отримали травми середнього ступеня. Весь екіпаж знаходиться в лікувальних установах, і після буде проходити реабілітацію", - додала Яна Зінкевич.

Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Автобус Кракен сильно розбитий. Він виконав Свою місію і вивіз стільки поранених, багато встиг і це десятки врятованих життів.

"Зараз - ми повинні провести в останню дорогу наше сонечко Австрійку. І підтримати її сім'ю. Прощання і молебень проведуть у Михайлівському соборі, у четвер, о 12: 00. Прощання на Байковому кладовищі о 14:30. Австрійка заповіла нам, що має бути кремація. Після цього буде прощальна вечеря, місце і час уточнюється", - додала Яна.