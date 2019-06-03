Гарячі фото дівчини, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів

Кінсі Воланскі - дівчина, яка у фіналі Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" вибігла напівоголеною на футбольне поле стадіону "Ванда Метрополітан", є американською моделлю. Після свого яскравого перформансу під час вирішального матчу головного європейського турніру дівчина прославилася на весь світ.

Кінсі Воланскі вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів 2019

Як пишуть західні ЗМІ, після скандальної витівки Кінсі, кількість її підписників в Instagram різко зросла з 300 тис. до 2,5 млн осіб. Правда, така активність викликала підозру у адміністраторів популярної соціальної мережі, і вони заблокували обліковий запис моделі.

Кінсі Воланскі вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів 2019 (фото: instagram.com/vitalyzdtv)

Навіщо взагалі Воланскі вибігла на поле і на кілька хвилин перервала поєдинок? Свої дії вона пояснює тим, що хотіла прорекламувати відомого американського блогера і пранкера Віталія Здоровецького. Цікаво, що сам хлопець також вибігав на поле під час фіналу чемпіонату світу в Бразилії.

Також Кінсі заявила, що "життя створене для того, щоб робити божевільні речі", а вона хотіла здійснити вчинок, "який запам'ятається назавжди".

Кінсі Воланскі вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів 2019

До речі, витівка красуні не потрапила в телетрансляцію. Зате відео забігу дівчини збирає в інтернеті мільйони переглядів.

Ми вирішили зібрати для вас, хто не розгледів красу Кінсі Воланскі, найяскравіші і найгарячіші знімки американки.

Кінсі Воланскі (фото: twitter.com/KinsyWolanski)

У свій час Кінсі прикрашала сторінки модного журналу Maxim.

Кінсі Волански на сторінках Maxim (фото: twitter.com/KinsyWolanski)

Кінсі Воланскі (фото: twitter.com/KinsyWolanski / instagram.com/kinsey_wolansky_officiel)

Нагадаємо, що матч між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" закінчився перемогою перших з рахунком 2:0. Таким чином, клуб в шостий раз у своій більш ніж столітній історії завоював головний трофей Ліги чемпіонів.

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