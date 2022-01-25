У міськраді Одеси влаштували жорстку бійку на засіданні земельної комісії (відео)

Співробітники "Муніципальної варти" не пропускали на засідання журналістів і громадських діячів, а також народного депутата і навіть деяких членів комісії.

Коли ж депутат Артем Дмитрук разом з представниками ЗМІ все ж зміг зайти в приміщення, бійка зав'язалася в самому залі.

"Дмитруку довелося бігати по столах і стільцях у спробах прорватися на засідання", - йдеться в публікації.

Відео: бійка в Одеській міськраді 25 січня

Як передає УСІ, в результаті бійки є постраждалі. На засіданні присутня поліція, а сама трансляція засідання періодично переривалася.

Відео: в Одеській міськраді сталася бійка 25 січня

За словами депутата міськради Жанни Мандриченко, яку також охорона не бажала пропускати, вона 20-30 хвилин не могла потрапити на засідання, що "не нормально в ХХІ столітті".

"Одеська міська рада це відкритий орган, що обирається. Нічого тут приховувати. Це все повинно бути публічним, прозорим і без бійок", - обурюється член комісії.

Мандриченко також назвала порушенням закону спробу не пустити на засідання журналістів.

Попри бійки в залі, депутати все-таки проголосували за кілька питань порядку денного, що стосуються відведення землі юрособам.

Зазначається, що на засіданні переформатованої комісії планували розглянути скандальне питання про відведення ділянки санаторію "Аркадія" на Гагарінському плато.