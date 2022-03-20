Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 березня: кому зірки обіцяють приємні моменти

Овен

Не переборщіть з турботою і допомогою для інших. Зараз досить просто тепла та уваги.

Телець

Довіртеся своїм почуттям. Те, що думають інші, може тільки заманити вас на помилковий шлях.

Близнюки

Комусь дуже сильно не вистачає вашої уваги. Сьогодні ви можете це виправити.

Рак

Не вступайте ні в які суперечки. Краще зробіть що-небудь для свого благополуччя.

Лев

Ваша впевненість в собі може сьогодні стати менше. Але це дуже швидко закінчиться!

Діва

Поспостерігайте за реакцією інших людей. Дізнаєтеся багато нового, але не варто надавати цьому значення.

Терези

Вам щось заважає відчувати себе більш впевнено. Просто визнайте це.

Скорпіон

Час не стоїть на місці. Те, що здається вам важливим зараз, скоро залишить вас абсолютно байдужим.

Стрілець

Постарайтеся стримувати свою критичність. Все не так страшно, як вам зараз здається.

Козоріг

У любові для вас відкриті деякі двері, особливо в другій половині дня.

Водолій

У вас сьогодні очікується надлишок енергії, але ось члени сім'ї вас не підтримають, сьогодні їм не захочеться громадської діяльності.

Риби

Перш ніж робити якісь подальші кроки, краще перевірити ще раз точку зору оточуючих.