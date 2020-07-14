Гороскоп здоров'я всім знакам Зодіаку: кому слід побоюватися травм і сісти на дієту

Гороскоп здоров'я 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскоп здоров'я на середину липня дали поради всім знакам Зодіаку

Гороскоп здоров'я на середину липня повідає, яких проблем і збоїв в організмі варто чекати і до чого готуватися всім знакам Зодіаку. Астрологи розповіли, кому потрібно поберегти спину, а для кого ймовірний ризик харчових отруєнь, через що варто уважно стежити за харчуванням.

Так, фахівці радять Козерогам почистити шлаки, а Тельцям відмовитися від тренувань, пише ТСН. Що зірки говорять про здоров'я інших знаків Зодіаку - читайте в гороскоп здоров'я на поточний тиждень до 19 липня.

Овни, Тельці, Леви і Терези у першій половині тижня можуть стати жертвами травм і розтягнень. Астрологи радять їм стежити за хребтом - не тягати вантажі, обмежити тренування, які чинять велике навантаження на опорно-руховий апарат.

А ось у другій половині тижня можуть загостритися хронічні хвороби, особливо серцево-судинні. Звертайте увагу на перші ж симптоми, можливо, у вашу схему лікування час вносити корективи.

Близнюки, Раки, Діви і Скорпіони мають поберегти свій шлунково-кишковий тракт, а особливо шлунок. Астрологи радять уникати переїдання, несвіжих продуктів, відмовитися (або хоча б обмежити) вживання жирних, смажених, копчених, гострих продуктів. Дотримуйтеся помірної дієти, і проблеми з травленням вас минуть.

У другій частині тижня зірки гороскопу рекомендують поберегти органи слуху і зору. Намагайтеся уникати застуди і давайте очам відпочинок під час роботи за комп'ютером. У цей період (до кінця поточного тижня) не варто проколювати вуха, бо будуть довго гоїтися.

Стрільцям, Козерогам, Водоліям і Рибам варто зайнятися чисткою шлаків. Влаштуйте собі детокс і ви відчуєте, як стане легше дихати, рухатися, настрій буде на підйомі. Ну а від голодування краще відмовитися, користь організму воно не принесе.

До кінця тижня, а особливо до вихідних, варто поберегти нижні кінцівки - особливо ікри, гомілки, щиколотки і ступні. Велика ймовірність вивихів і переломів, тому ходити потрібно акуратно, по можливості не бігати і носити зручне взуття.

Раніше ми писали, у яких знаків Зодіаку почнеться чорна смуга. Їм варто готуватися до випробувань.

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