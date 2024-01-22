Гороскоп на неделю по картам Таро: кому конец января принесет счастье, а кому - болезни

Овен

Неделя подарит вам хорошие возможности для продвижения по карьерной лестнице. Вы сможете получить повышение или премию. Удача будет сопровождать практически каждый день.

Однако есть риск того, что вам придется столкнуться с некоторыми трудностями. Не стоит сильно волноваться, конец января не принесет вам глобальных проблем. Не зацикливайтесь на плохом.

Телец

Вам стоит сосредоточить все свое внимание на здоровье и самочувствие. Кроме этого, будьте осторожными в финансовых вопросах. Постарайтесь не запускать болезни и не рискуйте, также откажитесь от необдуманных покупок.

В личной жизни вас ждет идиллия. Вторая половинка окружит вас теплом и заботой, это не даст вам грустить и переживать из-за незначительных проблем. Все пройдет, не зацикливайтесь.

Близнецы

Конец января и вся эта неделя будет яркой и насыщенной. Вы получите массу приятных впечатлений и сможете с головой нырнуть в омут любви. Наслаждайтесь жизнью и не забывайте о работе.

Вы сможете проявить свои таланты и получить интересное предложение. Если вы готовы к переменам, подумайте о переезде или командировке. Это пойдет вам на пользу.

Рак

Вас ждет огромный успех, готовьтесь к тому, что от счастья вы будете порхать, словно бабочка. Победы на работе, гармония в личной жизни и везение буквально во всем - вы точно забудете о грусти и проблемах.

Не сидите на одном месте. Пробуйте что-то новое и не сомневайтесь в своей удаче. Вы сможете добиться чего захотите, если решитесь и рискнете.

Лев

Новая неделя подарит вам уверенность. Вы сможете понять, что добились стабильности и наконец-то ощутите почву под ногами. Проявляйте лидерские качества и не довольствуйтесь малым.

В личной жизни вас накроет ураган страсти. Вы будете наслаждаться отношениями, вас ждут подарки, комплименты, признания и невероятные приключения.

Дева

Судя по всему, в ближайшие дни вам придется выйти из зоны комфорта и продемонстрировать свои навыки. Будьте сильными и не сдавайтесь, не позволяйте себе опустить руки.

Уже скоро вы поймете, что все испытания были даны не просто так. Благодаря им вы научитесь принимать правильные решения и найдете свое счастье. Слушайте свой внутренний голос.

Весы

Вам повезло, неделя покажется вам максимально спокойной. Вы сможете расслабиться и не переживать из-за хлопот. Плывите по течению и не берите на себя слишком много обязательств.

Постарайтесь не нагружать себя работой. Позвольте себе отдыхать и наслаждаться жизнью. Вы этого заслуживаете.

Скорпион

Проявите силу воли и воздержитесь от авантюр. Не поддавайтесь соблазнам и не слушайте тех, кто попытается утащить вас на самое дно. Думайте о том, какими могут оказаться последствия минутной слабости.

Постарайтесь пройти все испытания с достоинством. И если вы сумеете не упасть в грязь лицом, то в конце недели вас ждет невероятный сюрприз. Верьте в чудо и знайте, что любая черная полоса рано или поздно заканчивается.

Стрелец

Вас ждет судьбоносная встреча. Не факт, что этот человек будет новой персоной в вашей жизни. Возможно, вы сможете поговорить по душам и случайно понять, что готовы доверить сердце тому, кто уже давно был в вашем окружении.

На работе вам стоит проявить лидерские качества. Не позволяйте конкурентам себя одолеть. Верьте в себя и не бойтесь смело говорить о своих желаниях.

Козерог

Вам стоит задуматься о том, достаточно ли вы отдыхаете и как много времени вы уделяете своей семье. Вероятно, вы могли слишком увлечься работой. Постарайтесь восстановить баланс.

Удача будет рядом, вам не стоит переживать и бояться проблем. Неделя пройдет спокойно и без забот. Занимайтесь поиском гармонии.

Водолей

Вас ждет неделя, полная ярких событий и впечатлений. Вы будете чувствовать себя свободными и независимыми, а в личной жизни вас ждет счастье и гармония.

На работе вам предстоит проявить свои творческие способности. У вас получится реализовать свои идеи и добиться успеха, самое главное - не забывайте помогать окружающим.

Рыбы

Эта неделя будет насыщенной и разнообразной. Случится и так, что в один момент вм придется адаптироваться и быстро подстраиваться под обстоятельства.

Уделите внимание своему здоровью. Не жертвуйте сном ради развлечений, начните правильно питаться. Будьте готовы к спонтанным поездкам.