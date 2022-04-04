Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків Зодіаку: що приготували зірки на цей день

Овен

У вас буде повно енергії, але ви не знаєте, на що її витратити. Не поспішайте з рішеннями.

Телець

Часом не можуть допомогти ні вітаміни, ні спорт. Просто прийміть себе сьогодні такими, як ви є.

Близнюки

Ви готові багато працювати. Але це не привід відмовляти собі в маленьких радощах життя.

Рак

До вас сьогодні будуть прислухатися. Тому цей день ідеально підходить для реалізації ідей і бажань.

Лев

Ви схильні переоцінювати критику. Також остерігайтеся необгрунтованих ревнощів.

Діва

Ви відкриті до допомоги іншим людям. Але у вас не завжди виходить з усім справлятися. Не переживайте.

Терези

Те, що ви збиралися зробити сьогодні – цілком досяжно. Але постарайтеся свою точку зору пояснити м'яко.

Скорпіон

Якщо ваші старі напрацювання не допомогли досягти бажаного, просто пошукайте нові шляхи та підхід.

Стрілець

День обіцяє бути доброзичливим. Десь вас точно зустрінуть з розпростертими обіймами.

Козоріг

Ви отримаєте нову інформацію, яка змусить вас переглянути недавні події.

Водолій

Зірки точно на вашому боці. І це дасть вам додаткові бали у спілкуванні з друзями та співробітниками.

Риби

Не кожна ідея приведе вас куди-небудь. Дотримуйтеся того, що ви запланували на сьогодні.