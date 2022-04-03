Гороскоп на 3 квітня: що приготували зірки кожному знаку Зодіаку

Овен

Ви відчуваєте розчарування в комусь? Краще прийміть цю людину такою, якою вона є.

Телець

Те, що буде турбувати вас в першій половині дня – розсмокчеться після обіду і піде.

Близнюки

Ви відчуєте готовність взяти якусь справу у свої руки. І це виявиться набагато простіше, ніж очікувалося.

Рак

Навіть якщо сьогодні щось піде не так, пам'ятайте: ви легко впораєтеся з невеликими злетами та падіннями.

Лев

Енергія буде сьогодні бити через край. Сподіваємося, ви знаєте, куди ви її хочете направити.

Діва

Будьте обережні, не беріть на себе занадто багато і подбайте про душевну рівновагу.

Терези

Розслабтеся сьогодні. Проведіть час з друзями або насолоджуйтеся інтимною зустріччю з близькою людиною.

Скорпіон

Ви можете дивитися вперед з оптимізмом і оговтатися від зусиль останніх декількох днів.

Стрілець

Постарайтеся не брати на себе занадто багато. Немає нічого поганого, щоб витратити свій вільний час на тренування, але варто це робити в міру.

Козоріг

День буде енергійний і доброзичливий. Зробіть щось хороше зі своїми друзями.

Водолій

Якщо ви незадоволені результатами минулого тижня, то вам слід запитати себе, які саме бажання не були виконані.

Риби

Згадайте, що вам потрібно подбати й про себе. Не шукайте відповіді в інших, дійте самостійно.