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Все місто в страху: під Кропивницьким знайшли тіло молодої дівчини

Автор: Людмила Жукова

Під Кропивницьким місцеві мешканці бояться виходити на вулицю через вбивство молодої дівчини

У Кіровоградській області в місті Мала Віска в ніч на 1 листопада вбили дівчину. Їй було всього 22 роки. Тіло знайшли біля дитячого майданчика. На камерах спостереження зафіксовано, що молода особа поверталася додому близько першої години ночі. Про це повідомляється у сюжеті "Суспільного".

Судячи з відео з камер, за дівчиною ув'язався чоловік, вони не віталися, значить, були не знайомі.

"Поки не знайшли хто вбив. Все місто налякане. Всі переживають дуже сильно", - розповіла одна з мешканок міста.

Зараз розслідуванням моторошного вбивства зайнялася поліція. Правоохоронці опитують мешканців вулиці, по якій дівчина йшла додому. Чоловіка, який може бути причетний до вбивства дівчини, розшукують.

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"Прикмети чоловіка: на вигляд 20-25 років. Зріст 175-180 сантиметрів. Був одягнений у шапку, болоньєву куртку синього кольору, камуфляжні штани, кросівки чорного кольору з білою підошвою", - повідомив начальник Маловисківського райвідділу поліції Іван Мосіюк.

Якщо провину вбивці доведуть - йому загрожує від 10 років за ґратами.

Під Кропивницьким вбили молоду дівчину

Як ми повідомляли раніше, під Хмельницьким померла 4-річна дівчинка, яку мати побила до коми.

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