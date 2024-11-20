Гормоны и стресс: диетолог рассказала, как найти баланс и улучшить самочувствие

Стресс - это не только эмоциональное напряжение, но и биохимический процесс, управляемый гормонами. Современная медицина предлагает эффективные решения для коррекции гормонального фона, помогая справляться со стрессом и его последствиями. Среди них - биологически активные добавки (БАДы).
О них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Малиани в Instagram.
Стресс негативно влияет на уровень гормонов, в частности, кортизола, адреналина, окситоцина и мелатонина, что может привести к различным нарушениям здоровья. Однако есть естественные способы, которые помогают регулировать уровень этих гормонов и снижать влияние стресса на организм.
Чтобы нормализовать уровень кортизола, эксперты рекомендуют:
Для контроля уровня адреналина важны:
Для повышения уровня окситоцина, способствующего уменьшению стресса и улучшению социальных взаимоотношений, рекомендуются:
Для восстановления качественного сна и противодействия кортизолу необходимо повысить уровень мелатонина с помощью:
Биоидентичные пеллеты вводятся подкожно и обеспечивают продолжительное и стабильное высвобождение гормонов, подстраиваясь под индивидуальные потребности организма.
Результаты использования гормональной коррекции:
Подход к балансу гормонов должен быть индивидуален. Поэтому перед началом приема БАДов или использования пеллет рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
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