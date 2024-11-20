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Гормоны и стресс: диетолог рассказала, как найти баланс и улучшить самочувствие

Фото: Какие БАДы помогут преодолеть стресс
Автор: Людмила Жукова

Стресс - это не только эмоциональное напряжение, но и биохимический процесс, управляемый гормонами. Современная медицина предлагает эффективные решения для коррекции гормонального фона, помогая справляться со стрессом и его последствиями. Среди них - биологически активные добавки (БАДы).

О них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Малиани в Instagram.

Как снизить стресс и восстановить гормональный баланс

Стресс негативно влияет на уровень гормонов, в частности, кортизола, адреналина, окситоцина и мелатонина, что может привести к различным нарушениям здоровья. Однако есть естественные способы, которые помогают регулировать уровень этих гормонов и снижать влияние стресса на организм.

Кортизол - гормон стресса

Чтобы нормализовать уровень кортизола, эксперты рекомендуют:

  • Адаптогены: ашваганда, родиола розовая, женьшень - помогают организму бороться со стрессом и снижать уровень кортизола.
  • Магний Этот микроэлемент расслабляет нервную систему и уменьшает влияние стресса.
  • Омега-3 жирные кислоты: снижают воспаление и поддерживают работу надпочечников, регулирующих выработку кортизола.

Адреналин - возбуждающий нейромедиатор

Для контроля уровня адреналина важны:

  • L-теанин: аминокислота, способствующая расслаблению без потери концентрации.
  • Витамины группы B: укрепляют нервную систему и снижают гиперактивность адреналинового ответа.
  • Пеллеты из ГАМК: гамма-аминомасляная кислота успокаивает и смягчает чрезмерные реакции на стресс.

Окситоцин - гормон любви и доверия

Для повышения уровня окситоцина, способствующего уменьшению стресса и улучшению социальных взаимоотношений, рекомендуются:

  • Аргинин: аминокислота, которая стимулирует выработку окситоцина и улучшает кровообращение.
  • Пеллеты с окситоцином: биодентические пеллеты помогают поддерживать уровень окситоцина, особенно у женщин в стрессовых периодах.

Мелатонин - антистрессовый гормон

Для восстановления качественного сна и противодействия кортизолу необходимо повысить уровень мелатонина с помощью:

  • Пеллет с мелатонином.
  • Экстракт валерианы и пассифлоры: натуральные средства, усиливающие эффект мелатонина.

Как это работает?

Биоидентичные пеллеты вводятся подкожно и обеспечивают продолжительное и стабильное высвобождение гормонов, подстраиваясь под индивидуальные потребности организма.

Результаты использования гормональной коррекции:

  • Уменьшение тревожности и усталости.
  • Улучшение сна и восстановление сил.
  • Повышение энергии, настроения и трудоспособности.

Подход к балансу гормонов должен быть индивидуален. Поэтому перед началом приема БАДов или использования пеллет рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

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