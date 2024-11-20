Гормоны и стресс: диетолог рассказала, как найти баланс и улучшить самочувствие

Стресс - это не только эмоциональное напряжение, но и биохимический процесс, управляемый гормонами. Современная медицина предлагает эффективные решения для коррекции гормонального фона, помогая справляться со стрессом и его последствиями. Среди них - биологически активные добавки (БАДы).

О них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Малиани в Instagram.

Как снизить стресс и восстановить гормональный баланс Стресс негативно влияет на уровень гормонов, в частности, кортизола, адреналина, окситоцина и мелатонина, что может привести к различным нарушениям здоровья. Однако есть естественные способы, которые помогают регулировать уровень этих гормонов и снижать влияние стресса на организм. Кортизол - гормон стресса Чтобы нормализовать уровень кортизола, эксперты рекомендуют: Адаптогены: ашваганда, родиола розовая, женьшень - помогают организму бороться со стрессом и снижать уровень кортизола.

ашваганда, родиола розовая, женьшень - помогают организму бороться со стрессом и снижать уровень кортизола. Магний Этот микроэлемент расслабляет нервную систему и уменьшает влияние стресса.

Этот микроэлемент расслабляет нервную систему и уменьшает влияние стресса. Омега-3 жирные кислоты: снижают воспаление и поддерживают работу надпочечников, регулирующих выработку кортизола. Адреналин - возбуждающий нейромедиатор Для контроля уровня адреналина важны: L-теанин: аминокислота, способствующая расслаблению без потери концентрации.

аминокислота, способствующая расслаблению без потери концентрации. Витамины группы B : укрепляют нервную систему и снижают гиперактивность адреналинового ответа.

: укрепляют нервную систему и снижают гиперактивность адреналинового ответа. Пеллеты из ГАМК: гамма-аминомасляная кислота успокаивает и смягчает чрезмерные реакции на стресс. Окситоцин - гормон любви и доверия Для повышения уровня окситоцина, способствующего уменьшению стресса и улучшению социальных взаимоотношений, рекомендуются: Аргинин : аминокислота, которая стимулирует выработку окситоцина и улучшает кровообращение.

: аминокислота, которая стимулирует выработку окситоцина и улучшает кровообращение. Пеллеты с окситоцином: биодентические пеллеты помогают поддерживать уровень окситоцина, особенно у женщин в стрессовых периодах. Мелатонин - антистрессовый гормон Для восстановления качественного сна и противодействия кортизолу необходимо повысить уровень мелатонина с помощью: Пеллет с мелатонином .

. Экстракт валерианы и пассифлоры: натуральные средства, усиливающие эффект мелатонина. Как это работает? Биоидентичные пеллеты вводятся подкожно и обеспечивают продолжительное и стабильное высвобождение гормонов, подстраиваясь под индивидуальные потребности организма. Результаты использования гормональной коррекции: Уменьшение тревожности и усталости.

Улучшение сна и восстановление сил.

Повышение энергии, настроения и трудоспособности. Подход к балансу гормонов должен быть индивидуален. Поэтому перед началом приема БАДов или использования пеллет рекомендуется проконсультироваться со специалистом.