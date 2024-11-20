Гормоны и стресс: диетолог рассказала, как найти баланс и улучшить самочувствие
Стресс - это не только эмоциональное напряжение, но и биохимический процесс, управляемый гормонами. Современная медицина предлагает эффективные решения для коррекции гормонального фона, помогая справляться со стрессом и его последствиями. Среди них - биологически активные добавки (БАДы).
О них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Малиани в Instagram.
Как снизить стресс и восстановить гормональный баланс
Стресс негативно влияет на уровень гормонов, в частности, кортизола, адреналина, окситоцина и мелатонина, что может привести к различным нарушениям здоровья. Однако есть естественные способы, которые помогают регулировать уровень этих гормонов и снижать влияние стресса на организм.
Кортизол - гормон стресса
Чтобы нормализовать уровень кортизола, эксперты рекомендуют:
- Адаптогены: ашваганда, родиола розовая, женьшень - помогают организму бороться со стрессом и снижать уровень кортизола.
- Магний Этот микроэлемент расслабляет нервную систему и уменьшает влияние стресса.
- Омега-3 жирные кислоты: снижают воспаление и поддерживают работу надпочечников, регулирующих выработку кортизола.
Адреналин - возбуждающий нейромедиатор
Для контроля уровня адреналина важны:
- L-теанин: аминокислота, способствующая расслаблению без потери концентрации.
- Витамины группы B: укрепляют нервную систему и снижают гиперактивность адреналинового ответа.
- Пеллеты из ГАМК: гамма-аминомасляная кислота успокаивает и смягчает чрезмерные реакции на стресс.
Окситоцин - гормон любви и доверия
Для повышения уровня окситоцина, способствующего уменьшению стресса и улучшению социальных взаимоотношений, рекомендуются:
- Аргинин: аминокислота, которая стимулирует выработку окситоцина и улучшает кровообращение.
- Пеллеты с окситоцином: биодентические пеллеты помогают поддерживать уровень окситоцина, особенно у женщин в стрессовых периодах.
Мелатонин - антистрессовый гормон
Для восстановления качественного сна и противодействия кортизолу необходимо повысить уровень мелатонина с помощью:
- Пеллет с мелатонином.
- Экстракт валерианы и пассифлоры: натуральные средства, усиливающие эффект мелатонина.
Как это работает?
Биоидентичные пеллеты вводятся подкожно и обеспечивают продолжительное и стабильное высвобождение гормонов, подстраиваясь под индивидуальные потребности организма.
Результаты использования гормональной коррекции:
- Уменьшение тревожности и усталости.
- Улучшение сна и восстановление сил.
- Повышение энергии, настроения и трудоспособности.
Подход к балансу гормонов должен быть индивидуален. Поэтому перед началом приема БАДов или использования пеллет рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
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