Гормональный баланс без лекарств: 7 продуктов, которые должен есть каждый

К чему приводит дисбаланс гормонов

По словам эксперта, ухудшение настроения, постоянная усталость, "нестабильный" цикл или проблемы с кожей - все это может быть сигналом от эндокринной системы.

Часто гормоны кажутся чем-то сложным и невидимым, но на самом деле они очень чутко реагируют на стиль жизни, в частности - на питание.

Дисбаланс кортизола, эстрогена, серотонина или тиреоидных гормонов часто связан с депрессивными состояниями, перепадами настроения и психоэмоциональной нестабильностью.

К тому же акне, сухость кожи, выпадение волос, чрезмерный рост волос (особенно у женщин) могут быть признаками гормональных нарушений.

Какие продукты влияют на гормоны

Определенные продукты помогают уменьшить воспаление, поддерживают функцию щитовидной железы, печени, надпочечников, кишечника - то есть всех систем, вовлеченных в выработку гормонов.

Жирная рыба

Сюда относится лосось, скумбрия, сардины и сельдь.

Эти продукты являются настоящим источником омега-3 жирных кислот, который снижает воспаление, поддерживает щитовидную железу и надпочечники, косвенно влияет на уровень кортизола.

Жирные виды рыбы лучше сочетать с:

листовой зеленью или овощами с витамином С (брокколи, болгарский перец), которое улучшает усвоение железа

цельнозерновыми крупами - стабилизирует инсулин путем баланса жиров и сложных углеводов

Категорически следует избегать жарки на высокой температуре, ведь тогда разрушается омега-3.

Яйца

Они богаты белком, холином, витамином D и полезными жирами. Яйца поддерживают синтез половых гормонов и улучшают чувствительность к инсулину.

Лучше всего сочетать:

с авокадо или оливковым маслом - улучшает усвоение жирорастворимых витаминов

зелеными овощами - источник фолатов и клетчатки

Эксперт советует избегать избытка белого хлеба или бекона - резкая нагрузка на инсулин и печень.

Брокколи и другие крестоцветные

Речь идет о цветной и брюссельской капусте. Продукты содержат индол-3-карбинол, который поддерживает метаболизм эстрогена.

К тому же такие продукты способствуют профилактике гормонозависимых состояний.

Полезнее всего сочетать с:

маслом (льняное, оливковое) - для усвоения жирорастворимых антиоксидантов

куркумой или имбирем - активизируют детоксикацию в печени

Избегать стоит сырой капусты в больших количествах при гипофункции щитовидной железы, ведь это может нарушить йодный обмен.

Авокадо

Это источник мононенасыщенных жиров, магния и калия. Авокадо прекрасно поддерживает баланс половых гормонов и снижает реакцию на стресс

Полезно сочетать с такими продуктами:

яйцами, лососем или нутом - полноценный баланс белка, жиров и клетчатки

помидорами - жир улучшает усвоение ликопина

Не сочетайте авокадо с жирным мясом или жареными блюдами, ведь это чрезмерная нагрузка на желчеотделение.

Льняное семя

Полезны именно свежемолотые, ведь они содержат лиганы (фитоэстрогены), которые способствуют балансу эстрогена.

Такие семена улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают здоровье кишечника.

Лучше сочетать с ними:

йогуртом, смузи или кашей - способствует мягкому выведению эстрогена

водой - семена должны набухать для действия клетчатки

Употребление в цельном виде не способствует усвоению полезных веществ.

Куркума

Активное вещество - куркумин, который оказывает мощное противовоспалительное действие и поддерживает функции печени.

Полезно сочетать с:

черным перцем (пиперин) - повышает биодоступность в 20 раз

жиром (масло, кокосовое молоко) - улучшает всасывание

Темно-зеленые листовые овощи

Это отличный источник фолатов, магния и антиоксидантов. Они способствуют регуляции инсулина и кортизола, поддерживают работу надпочечников.

Сочетайте с такими продуктами:

цитрусовые или ягоды - витамин С улучшает усвоение железа

семена тыквы или кунжута - дополнительный источник цинка и магния

Важно понимать, что эти продукты не являются лекарством сами по себе. Их роль - поддержка гормонального фона через обеспечение организма питательными веществами для выработки гормонов и уменьшения воспаления.